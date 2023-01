Archiviazione file cloud: perché è così importante per sicurezza e privacy?

L'archiviazione di file in cloud è un'abitudine molto comoda, in quanto consente di accedere a file anche da diversi dispositivi, senza dover utilizzare un supporto per il trasferimento.

Non tutti però sanno che questa pratica può essere essenziale anche lato sicurezza. Gli attacchi ransomware, sempre più frequenti, prendono di mira dati e file importanti presenti nei nostri computer e smartphone.

Questi agenti malevoli però, non agiscono cancellando o rubando direttamente queste informazioni. Una volta attivati, i ransomware vanno a crittografare i file in questione, andando di fatto a "rapirli" per poi chiedere un riscatto per lo sblocco degli stessi.

Di fatto, salvare i dati di importanza prioritaria e, al di là dei supporti fisici (che si possono perdere o danneggiare) l' archiviazione dei file su cloud è la decisione più saggia per prevenire rischi inutili.

Scegliere il servizio di archiviazione file cloud adatto può aiutarti ad evitare i temuti ransomware

Nel contesto dei ransomware e, più genericamente, della sicurezza online, risulta essenziale scegliere però un servizio che offra spazio cloud con alti standard di sicurezza.

In questo contesto, Internxt è una delle soluzioni più logiche. Stiamo parlando di un servizio con più di un milione di utenti sparsi in tutto il mondo, oltre a una serie di riconoscimenti.

Stiamo parlando di un servizio che offre la possibilità di archiviare e condividere file crittografati, accedendo agli stessi da qualunque dispositivo.

Non solo: è possibile provare le potenzialità di Internxt con il piano gratuito da 10 GB. In questo modo è possibile, senza alcun tipo di limite temporale, provare le enormi potenzialità di tale piattaforma.

E i costi? Per chi necessita di più spazio d'archiviazione, esistono piani alquanto interessanti, sia per il noleggio che per l'ottenimento una tantum del cloud.

La formula più apprezzata dagli utenti è, senza ombra di dubbio, l'abbonamento da 200 GB: uno spazio più che sufficiente per la maggior parte delle necessità. Questo è disponibile al prezzo, più che accessibile, di 3,49 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.