Archiviazione cloud sicura per tutta la famiglia in sconto del 65% con la nuova offerta di pCloud

Il servizio di cloud storage svizzero pCloud ha lanciato una nuova offerta per la Festa della Famiglia, proponendo uno sconto del 65% sui piani Family a vita e la crittografia a conoscenza zero (Encryption pCloud) gratis. La promozione in corso sul sito ufficiale, raggiungibile tramite il link qui sotto, è valida per un periodo di tempo limitato. Ecco i nuovi prezzi scontati.

Family 2TB + Encryption gratis: 399 euro

Family 5TB + Encryption gratis: 599 euro

Family 10TB + Encryption gratis: 1.049 euro

Con i piani a vita Family di pCloud ci si assicura uno spazio di archiviazione cloud sicuro per un massimo di cinque utenti, ciascuno dei quali avrà un suo spazio privato dove conservare foto, video e altri file importanti. Inoltre, grazie agli strumenti extra messi a disposizione dal servizio cloud svizzero, si potrà effettuare il backup dei propri dati in qualsiasi momento, nonché condividerli in modo sicuro e proteggerli senza incertezze.

Perché scegliere lo spazio di archiviazione di pCloud

La sede svizzera dell'azienda è di per sé un certificato di sicurezza e privacy importante. In qualità di società elvetica, infatti, pCloud deve rispondere ad una delle più severe leggi sulla privacy dei dati personali, di conseguenza i suoi utenti possono dormire sonni tranquilli da questo punto di vista.

Un ulteriore tassello alla sicurezza dei file conservati in cloud viene aggiunto con l'utilizzo del protocollo TLS/SSL, applicato in automatico dal servizio ogni volta che un utente invia dal proprio dispositivo una foto, un video o qualsiasi altro documento verso i server pCloud.

Poi, nel caso specifico di pCloud, la sicurezza non preclude il concetto di condivisione: l'app pCloud e la sua interfaccia web integrano numerose opzioni per la condivisione di questo o quell'altro file con le persone desiderate.

C'è infine tutto un discorso legato alla semplicità d'uso del servizio. A questo proposito, segnaliamo soltanto l'accesso e la sincronizzazione da qualsiasi tipo di dispositivo in proprio possesso, per avere così i propri dati sempre disponibili.

L'offerta attuale, che garantisce il 65% di sconto su tutti i piani a vita Family e il servizio pCloud Encryption gratis, scade il 25 maggio 2025.

