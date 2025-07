Archiviazione cloud facile, sicura e a vita: ecco perché scegliere pCloud a prezzo mini

Ogni giorno scattiamo foto, giriamo video, scarichiamo documenti, creiamo file con il computer o lo smartphone. Tra backup automatici, contenuti condivisi e lavori salvati in fretta, la memoria dei nostri dispositivi si riempie a una velocità impressionante. Non avere un cloud oggi è come non avere una casa per i propri ricordi digitali.

Ecco perché scegliere un servizio di archiviazione cloud affidabile non è più un “extra”: è una necessità concreta. E tra le opzioni più interessanti, pCloud si distingue per semplicità, sicurezza e, soprattutto, zero abbonamenti mensili.

Perché scegliere pCloud: tuo, per sempre

Con pCloud, dimentichi la scadenza del piano e gli aumenti dell’abbonamento. Puoi scegliere una delle soluzioni “lifetime” e pagare una sola volta per avere il tuo spazio per sempre:

Premium 500GB - 199€ una tantum

Premium Plus 2TB - 399€ una tantum

E se un domani ti serve più spazio, puoi fare l’upgrade mantenendo quello che già hai: ad esempio, passando da 500GB a 2TB otterrai 2,5TB in totale. Niente sprechi, nessuna perdita. Hai mai contato quante foto scatti in una settimana? Il cloud serve a:

Liberare spazio sul telefono e sul computer senza dover cancellare nulla

Tenere al sicuro i ricordi : foto, video, documenti importanti, senza rischiare di perderli

Accedere da ovunque, in qualsiasi momento, con qualsiasi dispositivo

In un’epoca in cui viviamo metà della nostra vita online, archiviare bene i propri dati è come proteggere la propria memoria. pCloud non è solo spazio: è sicurezza svizzera (sì, i server sono in Svizzera!) con crittografia lato client, protezione dei file sensibili e la certezza di non perdere mai nulla. E si usa con una facilità disarmante: trascina, carica, accedi. Tutto qui. Vai subito sul sito ufficiale e attiva un piano a vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.