Archiviazione cloud con crittografia a conoscenza zero e antivirus: l'offerta di Internxt

Il servizio di cloud storage europeo Internxt, la cui sede si trova a Valencia, in Spagna, sta promuovendo uno sconto dell'85% sui suoi piani a vita, con uno spazio di archiviazione cloud fino a 5TB. Grazie all'offerta in corso, valida per un periodo di tempo limitato, i prezzi dei piani lifetime partono da 135 euro: è previsto un unico pagamento, a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali, per un considerevole risparmio in termini di spesa nel medio-lungo termine.

Archiviazione cloud con crittografia a conoscenza zero, antivirus e VPN illimitata: questi i principali punti di forza del servizio cloud Internxt, tra le scelte più affidabili per gli utenti europei, alla luce anche della piena conformità al GDPR e del suo codice open-source. Tornando all'attuale promozione, quest'ultima garantisce i prezzi più bassi dell'anno per i piani a vita.

Perché affidarsi al servizio di cloud storage Internxt

In primis uno spazio di archiviazione cloud deve essere sicuro, dal momento che vi si conservano foto, video e documenti personali. Da questo punto di vista, Internxt è una delle soluzioni più affidabili presenti oggi in Europa e, di conseguenza, a livello internazionale, grazie all'utilizzo della crittografia post-quantistica e a conoscenza zero. Che cosa significa a conoscenza zero? Significa che nessuno, nemmeno i dipendenti di Internxt, possono avere accesso ai dati personali degli utenti e a quelli memorizzati nel cloud. Sicurezza e privacy ulteriormente rinforzate dai servizi aggiuntivi inclusi in ciascun piano di Internxt, vale a dire l'antivirus e la VPN.

C'è poi tutto il discorso legato alla quantità di spazio di archiviazione messo a disposizione e il risparmio che si ottiene scegliendo un piano a vita anziché pagare mensilmente o una volta all'anno per un piano in abbonamento. Anche in questo caso Internxt si fa preferire rispetto alla concorrenza, arrivando ad offrire fino a 5TB di spazio per memorizzare i propri dati e i piani a vita con un unico pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.