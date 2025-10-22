Archivia i tuoi file per sempre con pCloud: super sconti sui piani a vita

Che sia per mantenere al sicuro i ricordi di famiglia oppure per conservare in un unico luogo tutti i tuoi file più pesanti, pCloud è sempre l'ideale: la piattaforma cloud sconta i suoi piani a vita grazie a una promozione speciale, che ti permette di risparmiare ben 700 euro sul tuo nuovo cloud storage senza abbonamento.

Piani a vita in promozione, per un risparmio reale

I piani pCloud in offerta sono Premium da 500 GB a 199 euro (invece di 299), Premium Plus da 2TB a 399 euro anziché 599 e Ultra 10 TB a 1.190 euro, scontato da 1.890 euro. Tutti i prezzi sono finali: non ci sono spese di attivazione né costi aggiuntivi o abbonamenti, perché i piani sono a vita. Ciò significa che una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre. Inoltre hai 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Grazie alle rigide leggi sulla privacy svizzera, quando carichi i tuoi file sulla piattaforma pCloud questi vengono conservati in data center certificati e protetti da crittografia AES a 256 bit. A ulteriore protezione c'è anche la tecnologia TSL/SSL.

Puoi caricare file di qualsiasi dimensione senza rallentamenti. Tra le funzionalità ci sono la possibilità di ripristinare versioni precedenti dei documenti e recuperare file eliminati fino a 30 giorni. È inoltre possibile condividere con altri utenti attraverso link protetti da password e cartelle condivise.

Oltre al classico backup dei tuoi dispositivi, pCloud ti permette di trasferire dati da piattaforme esterne come Google Drive, Dropbox e OneDrive. In pochi clic puoi spostare anni di ricordi o progetti professionali, mantenendo tutto in un ambiente stabile e altamente affidabile. Quanto caricato verrà poi sincronizzato automaticamente attraverso tutti i dispositivi: potrai così accedere ai tuoi file da qualsiasi device e ovunque ti trovi.

La promozione pCloud è un investimento intelligente per proteggere tutti i tuoi file, dati e documenti in uno spazio cloud sempre disponibile e al riparo da qualsiasi rischio, oltre che super sicuro. È la soluzione cloud definitiva: approfitta degli sconti sui piani pCloud a vita.

