Archivia e condividi i tuoi file in sicurezza: Aruba Drive è in sconto

Aruba Drive offre spazio cloud illimitato per archiviare e condividere in sicurezza i tuoi file. Tutti i suoi piani ora sono in sconto.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 29 set 2025
Con l'attuale promozione, Aruba Drive è disponibile a partire da 25 € + IVA per il primo anno (invece di 45 €), con la possibilità di scegliere tra diversi piani in base alle proprie esigenze.

Che si tratti di archiviare documenti, collaborare con il proprio team o gestire progetti complessi, la piattaforma cloud di Aruba offre spazio illimitato e strumenti pensati per aumentare produttività ed efficienza. Come vedremo nelle prossime righe, i piani sono tre e in questo momento sono tutti in sconto sul sito ufficiale di Aruba .

Aruba Drive: lo spazio illimitato per i tuoi file, con la massima sicurezza

Aruba Drive non è solo un servizio di archiviazione, ma una vera e propria suite completa per lavorare e condividere contenuti senza limiti. Con lo spazio illimitato puoi caricare file di qualsiasi dimensione e averli sempre a disposizione, da desktop e dispositivi mobili, grazie alla sincronizzazione automatica. Ogni documento viene protetto con accesso criptato e puoi decidere tu chi può visualizzare o modificare i contenuti, garantendo così massima sicurezza e controllo.

La piattaforma mette a disposizione anche strumenti di collaborazione avanzati, come Office online, cartelle condivise e monitoraggio delle attività, ideali per ottimizzare il lavoro di team e migliorare l'organizzazione quotidiana. E grazie ai data center certificati e situati in Italia, Aruba garantisce che i dati restino sempre al sicuro e conformi alle normative europee sulla privacy.

Tre i piani disponibili: Aruba Drive Easy, perfetto per chi cerca un archivio personale senza limiti; Aruba Drive Advanced, che integra strumenti di lavoro e sincronizzazione con app desktop e mobile; e Aruba Drive Professional, pensato per le aziende e i gruppi di lavoro che necessitano di gestione condivisa e fino a 30 utenze.

Con la promozione lanciata in queste ore, puoi attivare oggi il piano che fa per te e risparmiare fino al 60% sul primo anno.

