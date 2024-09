Arch Linux annuncia una nuova collaborazione con Valve

Valve ha annunciato una nuova collaborazione con Arch Linux. L'azienda ha rivelato che fornirà supporto finanziario per due iniziative cruciali: una nuova infrastruttura di servizi di build e un'enclave di firma sicura. Questa collaborazione eliminerà alcuni vecchi problemi ad Arch Linux. Gli sviluppatori volontari lavorano ai progetti nel loro tempo libero. Tuttavia, alcuni compiti richiedono un investimento di tempo che i volontari da soli non potrebbero raggiungere. Il supporto di Valve consentirà di proporre contratti freelance, accelerando i progressi. Di queste, la principale sarebbe l'impostazione di un servizio di build solido. Ciò automatizzerebbe la creazione e il packaging del software dal codice sorgente per Arch Linux. Ciò salverebbe gli sviluppatori da attività banali o ripetitive, in modo che possano contribuire a lavori più creativi. Inoltre, questa infrastruttura sarà molto affidabile perché rileverà i possibili errori e garantirà che tutto il software venga compilato in modo pulito.

Arch Linux: enclave di firma per rendere i download più sicuri

L'altra iniziativa è un'enclave di firma sicura. Ciò comporta la creazione di un ambiente esclusivamente per la firma crittografica dei pacchetti prima del rilascio. Le firme assicurano che i download non siano stati manomessi e provengano da una fonte attendibile. Un sistema di firma segregato allontanerà il processo dallo sviluppo regolare per aumentare la sicurezza. Come dichiarato dallo sviluppatore Levente Polyak sul sito di Arch Linux: “Questa opportunità ci consente di affrontare alcune delle più grandi sfide in sospeso che ci troviamo ad affrontare da un po' di tempo. La collaborazione accelererà i progressi che altrimenti richiederebbero molto più tempo per essere raggiunti e alla fine ci sbloccherà dal perseguire finalmente alcuni dei nostri sforzi pianificati. Siamo incredibilmente grati a Valve per aver reso possibile tutto questo e per il loro impegno esplicito nell'aiutare e supportare Arch Linux”.

Considerando il rapporto in corso tra Valve e Arch, questa collaborazione non è del tutto inaspettata. In particolare, Steam Deck di Valve, una console di gioco portatile rilasciata a febbraio 2022, funziona su SteamOS 3.0, distribuzione basata proprio su Arch Linux.