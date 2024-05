Arc Search permette di porre domande all’AI con una telefonata

Arc Search, la nuova app di The Browser Company, ha introdotto un modo per consentire agli utenti di ottenere risposte rapide mentre sono in movimento. Tutto ciò utilizzando la propria voce. La funzionalità basata sull'intelligenza artificiale, Call Arc, funziona essenzialmente inducendo gli utenti a effettuare una rapida telefonata per ottenere risposte alle domande. Sebbene Arc Search offra già la ricerca vocale, la nuova funzionalità è progettata per essere un modo divertente per consentire alle persone di ottenere risposte rapide in movimento. Secondo l’azienda, Call Arc può aiutare a rispondere a semplici e immediate domande. Per accedere alla funzione, basta aprire l'app, avvicina il telefono all'orecchio e inizia a porre la domanda. L'assistente si attiverà per fornire risposte vocali istantanee.

Arc Search: con Call Arc una reinterpretazione divertente della ricerca vocale

L'azienda afferma che Call Arc è una nuova interpretazione della ricerca vocale che fornisce risposte più veloci rispetto alla digitazione. Ciò rende l'esperienza facile, come chiamare un amico al telefono. Ad esempio, se un utente sta preparando la cena e ha bisogno di consigli relativi agli ingredienti o alla preparazione, l’AI risponderà in pochi secondi, il tutto simulando una “telefonata”. L’utente può anche continuare a chattare con l'IA mentre prepara la cena e porre ulteriori domande che potrebbero sorgere durante la chiacchierata. Mentre si ascolta la risposta, sullo schermo apparirà una faccina sorridente animata, con una bocca che si muove mentre fornisce le risposte audio alle domande.

The Browser Company ha lanciato Arc Search a gennaio per offrire agli utenti un'app dedicata che potesse rispondere alle loro domande. L'app dispone di una funzione "Sfoglia per me" che offre una pagina web ben strutturata con informazioni sulla query di ricerca. La funzionalità, basata su modelli di OpenAI e altri, legge almeno sei pagine web e crea una nuova pagina con le informazioni per l'utente per ciascuna query.