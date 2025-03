AR Spectacles di Snap includono ora con tastiera virtuale e GPS

Snap ha appena annunciato nuove funzionalità per i suoi occhiali smart AR Spectacles. Le Lenti, ovvero i vari effetti AR degli Spectacles, possono ora utilizzare i dati GPS per una navigazione semplice, giochi multigiocatore e altre esperienze. È stato poi migliorato l’hand tracking (tracciamento delle mani), insieme a una tastiera AR che consente l'immissione di testo senza estrarre uno smartphone connesso. Le Lenti possono ora utilizzare dati sulla posizione, tra cui GPS, GNSS e persino le direzioni della bussola.

Nel suo annuncio, Snap ha condiviso una demo degli effetti di AR Spectacles che utilizzano le nuove funzionalità, tra cui NavigatAR di Utopia Labs. Quest’ultima crea frecce che puntano nella direzione in cui gli utenti dovrebbero dirigersi durante il percorso verso una destinazione specifica. Un'altra lente, Path Pioneer, consente agli sviluppatori di creare percorsi AR di camminata con waypoint che guidano gli utenti lungo un percorso specifico. Ciò potrebbe essere utile per tour a piedi in città o musei e gallerie d'arte.

AR Spectacles: occhiali smart disponibili solo per gli sviluppatori

Niantic ha anche aggiornato il suo gioco Peridot Beyond con funzionalità multigiocatore rese possibili dall'accesso ai dati sulla posizione. Gli utenti possono vedere e interagire con le versioni AR dei propri personaggi Dot e con i personaggi Dot dei propri amici nella stessa sessione. Gli sviluppatori saranno ora in grado di aggiungere classifiche ai giochi AR per aiutare i giocatori a tornare a stabilire un nuovo punteggio elevato. La nuova tastiera AR degli Spectacles presenta un "layout completo e numerico" e sfrutta i perfezionamenti che Snap ha apportato al tracciamento delle mani per migliorare l'intento di targeting riducendo al contempo i falsi positivi durante la digitazione. Inoltre, vi è anche un nuovo gesto di presa che può essere utilizzato nelle esperienze Lenses. Infine, il tracciamento delle mani ora sa quando l’utente tiene in mano lo smartphone.

Sfortunatamente, ciò che Snap non ha annunciato è una versione dei suoi AR Spectacles per gli utenti generici. Gli Spectacles di quinta generazione, con una durata della batteria limitata a 45 minuti, sono ancora disponibili solo per gli sviluppatori. Questi devono richiedere l'accesso tramite lo strumento desktop Lens Studio dell'azienda. Il prezzo è ancora di 99 dollari al mese, con l’impegno di noleggiarli almeno per un anno.