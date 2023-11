Snap: novità per il tool sviluppo AR avanzato Lens Studio 5.0 Beta

Snap ha rilasciato per gli sviluppatori la nuova versione di Lens Studio 5.0 Beta, il suo strumento di sviluppo AR. Questo è progettata per supportare uno sviluppo AR più avanzato e maggiore produttività, grazie all’aggiunta di nuove funzionalità AI, tra cui una basata su strumenti di Open AI. I progetti AR, anche quelli più complessi, si potranno caricare 18 volte più velocemente. L’annuncio è arrivato dalla stessa azienda, nel corso della sua conferenza annuale per gli sviluppatori, chiamata AR Lens Fest. In particolare, l’azienda ha collaborato con OpenAI per integrare la nuova API ChatGPT Remote, che consentirà agli sviluppatori di sfruttare le potenzialità del celebre chatbot. Come riportato sul sito ufficiale di Snap, grazie a questa API, “chiunque potrà creare Lenti Snapchat gratuitamente. Inoltre, moderiamo tutti gli obiettivi e utilizziamo tecniche per cercare di prevenire risposte dannose inappropriate”.

Lens Studio 5.0 Beta: le altre novità introdotte da Snap per gli sviluppatori

Un’altra funzionalità AI di Lens Studio 5.0 Beta è il generatore di maschere facciali 3D. In pochi secondi gli utenti potranno creare le proprie Lenti (potenzialmente virali). Questo generatore combina le funzionalità dell’intelligenza artificiale generativa e il mesh facciale di Snap. Tra le altre novità, Lens Studio 5.0 Beta supporterà adesso anche strumenti di controllo della versione come Git. Ciò significa che più sviluppatori potranno lavorare su più progetti contemporaneamente. Snap ha aggiunto inoltre funzionalità piccole ma potenti mirate a flussi di lavoro più efficienti. Tra queste vi è Pinnable Inspector che consente di ispezionare e confrontare oggetti contemporaneamente e aprire più progetti contemporaneamente per copiare e incollare tra loro. L’anno scorso, Snap ha introdotto Lens with Digital Goods, che permetteva agli sviluppatori di offrire funzionalità AR esclusive all'interno di una Lente che gli utenti potevano sbloccare a pagamento. Adesso questa funzionalità è disponibile per tutti gli sviluppatori.

Nel corso della conferenza, Snap ha anche rilasciato aggiornamenti sul suo programma Lens Creator Rewards, lanciato la scorsa estate. Ciò offre ai creator e agli sviluppatori AR la possibilità di guadagnare un premio mensile fino a 7.200 dollari per le Lenti con le migliori prestazioni. Nel primo mese hanno aderito più di 45.000 Lenti, generando oltre 5 miliardi di interazioni da parte degli utenti di Snapchat. La società non ha rivelato il compenso per gli sviluppatori che hanno fatto parte del programma. Tuttavia, Snap ha dichiarato che i pagamenti differiscono a seconda delle prestazioni delle Lenti e che il coinvolgimento è determinato da una formula proprietaria basata sulle visualizzazioni e su altri vari parametri di coinvolgimento.