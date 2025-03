Apri un sito web in tre passaggi con IONOS (1€ al mese)

Sono molte le persone che rinunciano ad aprire un loro sito personale per mancanza di competenze informatiche. Un problema, quest'ultimo, facilmente aggirabile con un piano hosting che include un website builder semplice da usare, alla portata cioè di tutti.

Ed è quello che propone IONOS, azienda di web hosting tedesca che ha all'attivo oltre 6 milioni di clienti in Europa. Con MyWebsite Now Starter chiunque può aprire un sito web in pochi passaggi, potendo contare inoltre su un dominio e un indirizzo e-mail, vale a dire tutto l'occorrente per la propria presenza in Internet. In questi giorni è in promozione a 1 euro al mese per un anno.

Come aprire un sto web in tre passaggi con IONOS

Il primo step nell'apertura di un nuovo sito da zero con IONOS riguarda la scelta di un template. L'azienda teutonica offre un'ampia selezione di temi adatti a qualsiasi tipo di attività o idea. In seguito, MyWebsite Now Starter fornisce tutto il necessario per aggiungere contenuti, immagini, foto e testi, così da dare vita all'intero progetto. Il terzo e ultimo passaggio consiste nella personalizzazione del layout, affidandosi ancora al website builder di IONOS. Infine, una volta che si è soddisfatti, si può procedere con la pubblicazione del sito.

Il piano in offerta di IONOS include tutto ciò di cui si ha bisogno per aprire un sito web professionale, a partire dal dominio e dal certificato SSL (entrambi gratuiti). Si può inoltre contare sulle impostazioni SEO, grazie alle quali è possibile ottenere una maggiore visibilità sui motori di ricerca e, di conseguenza, un incremento tanto delle visite quanto di eventuali guadagni. Un'ulteriore funzionalità compresa nel piano è l'e-mail professionale.

Infine, ricordiamo che MyWebsite Now Starter di IONOS è in offerta al prezzo simbolico di 1 euro al mese per un anno.

