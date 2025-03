Apri un negozio online con 1€ grazie al piano hosting di IONOS

L'azienda di web hosting IONOS sta offrendo il piano hosting per e-commerce Plus al prezzo simbolico di 1 euro al mese per sei mesi invece di 30 euro. Il piano Plus è il pacchetto ideale per aprire e poi gestire un negozio online personalizzato, con tanto di dominio incluso per un anno e una casella e-mail da 12GB.

IONOS è un'azienda tedesca che vanta un'esperienza pluridecennale nel settore del web hosting. Ad oggi può contare su oltre 6 milioni di clienti in tutto il mondo, proponendosi come un provider di hosting serio e affidabile sia per gli utenti privati che per le piccole e medie imprese.

Hosting e-commerce a 1€ al mese con IONOS

Il piano hosting per e-commerce di IONOS in offerta a 1 euro al mese per sei mesi consente di aprire un sito web in pochi minuti attraverso l'intelligenza artificiale oppure scegliendo tra vari template disponibili. Un'opzione questa che consente a chiunque di creare un negozio online da zero senza alcun tipo di conoscenza informatica o di programmazione.

Con il pacchetto "chiavi in mano" di IONOS sono inoltre inclusi metodi di pagamento facilmente integrabili: dalla carta di credito al bonifico, passando per PayPal e tante altre opzioni, così da offrire ai propri clienti la più ampia libertà possibile per completare l'acquisto online.

Lo stesso discorso vale anche per le modalità di spedizione. In automatico il piano hosting prevede come opzione predefinita DHL, volendo però si possono aggiungere anche GLS, Hermes e tanti altri operatori.

Rimangono poi le basi di partenza, vale a dire il dominio e l'indirizzo e-mail. A questo proposito gli utenti IONOS possono scegliere un nome di dominio e creare il proprio indirizzo e-mail aziendale con certificato SSL incluso, a tutto vantaggio dell'affidabilità del sito agli occhi dei potenziali clienti.

