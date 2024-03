Apri SelfyConto e ottieni il 5% di interesse annuo!

Il SelfyConto di Banca Mediolanum offre una promozione speciale per i nuovi clienti che consiste in un conto deposito con un tasso di interesse annuo lordo del 5%, vincolato per un periodo di 6 mesi.

Questa promozione è attiva per chi apre un nuovo conto SelfyConto entro il 31 Marzo 2024 e accredita lo stipendio entro il 30 Giugno 2024. L'importo minimo depositabile per usufruire di questa offerta è di 100 euro, con un massimo di 500.000 euro, e offre la flessibilità di svincolare il deposito in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

SelfyConto: i dettagli

Per ottenere tutti i benefici del tasso del 5% annuo lordo, i passaggi a seguire per sottoscrivere questo conto corrente smart sono:

Apertura di SelfyConto : è possibile aprire il conto corrente online SelfyConto accedendo al sito ufficiale di Banca Mediolanum e completando la procedura di apertura entro il 31 Marzo 2024 .

: è possibile aprire il conto corrente online accedendo al di Banca Mediolanum e completando la procedura di apertura entro il . Accredito dello stipendio : dopo aver aperto il conto, è necessario accreditare lo stipendio su SelfyConto entro il 30 Giugno 2024.

: dopo aver aperto il conto, è necessario accreditare lo su SelfyConto entro il 30 Giugno 2024. Richiesta del deposito vincolato: successivamente, dal sito o tramite l’app dedicata, si può richiedere l’apertura di un deposito vincolato a 6 mesi per usufruire del tasso promozionale del 5% annuo lordo.

Oltre alla possibilità di maturare degli interessi, la soluzione smart targata Banca Mediolanum offre un carta di debito utilizzabile sia per gli acquisti presso esercenti fisici sia per lo shopping online. Questa debit su circuito MasterCard è compatibile anche con Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay ed altri mezzi di pagamento mobile.

In sintesi, il conto deposito SelfyConto rimane un'opzione interessante per coloro che cercano un mezzo per far fruttare i propri risparmi con un tasso di interesse vantaggioso nel breve termine, pur tenendo in considerazione del rendimento netto effettivo.

