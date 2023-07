Apri ora il conto Revolut e ottieni 3 mesi Premium gratuiti

Riscattate ora l'offerta Revolut per ricevere 3 mesi Premium gratuiti e scoprire tutti i vantaggi di un conto flessibile, funzionale e veramente completo. Semplifica le vostre spese in un'unica piattaforma per tutto quello che riguarda i vostri fondi, effettuando pagamenti o ricevendo denaro da qualsiasi parte del mondo senza limiti. Ottenete sconti esclusivi, risparmiando sui vostri acquisti attraverso la sezione offerte e sfruttate tutte le funzionalità offerte dalle carte di pagamento abbinate.

Ecco cosa c'è da sapere su Revolut.

Revolut: il conto flessibile e senza limiti

L'apertura del conto Revolut base è totalmente gratuita, ma approfittando adesso della promozione, potrete provare per ben 3 mesi tutte le funzionalità Premium, decidendo in seguito se continuare o meno. Il conto permette di inviare e ricevere pagamenti con un solo tocco, in pochissimi passaggi. I bonifici sono sempre gratuiti ed è possibile richiedere denaro in qualsiasi modo, attraverso l'invio di link di pagamento, usando la funzionalità "vicino a me", la chat crittografata integrata o con i codici QR. Scegliete voi quello più comodo per la situazione!

Usate il conto per pagare le bollette? Fatelo senza alcuna commissione con pagoPa. È inoltre possibile dividere le spese con gli amici impostando l'importo del totale: la divisione avverrà in automatico, che si tratti dell'affitto o di una cena fuori.

Il piano Premium di Revolut, gratuito i primi 3 mesi con questa promozione e, in seguito, con un canone di 7,99€ al mese, permette di beneficiare di diverse funzionalità intelligenti per il risparmio, la spesa e l'investimento. Innanzitutto è possibile fare acquisti in tutto il mondo in più di 29 valute, con i migliori tassi di cambio e senza commissioni, dal lunedì al venerdì.

Se amate viaggiare, potete effettuare prenotazioni senza costi, avendo accesso a tariffe esclusive con cashback istantaneo del 5%. In più siete sempre protetti con coperture mediche e di viaggio al livello globale.

Aprite ora gratuitamente Revolut e provate Premium gratuitamente per 3 mesi!

