Apri Conto Fineco: tanti vantaggi e zero canone per 12 mesi

così sCerchi un conto corrente che combini innovazione, sicurezza e convenienza? Il Conto Fineco potrebbe essere la risposta. Con la sua promozione attuale di 12 mesi a canone zero, offre un'opportunità unica per entrare nel mondo del banking digitale avanzato.

Perché ti conviene aprire Conto Fineco

Il Conto Fineco è una soluzione completa e all'avanguardia per la tua gestione finanziaria. Immagina la comodità di effettuare prelievi senza carta o di pagare con un semplice tocco del tuo smartphone. Con Fineco la gestione del tuo denaro sarà più semplice e smart. L'assistenza è 24/7 offrendoti la possibilità di bloccare autonomamente la tua carta in caso di necessità, assicurandoti che i tuoi fondi siano sempre protetti.

Con il servizio MoneyMap, Fineco va oltre, offrendoti uno strumento che ti aiuta a tenere sotto controllo le spese e a risparmiare con un budget personalizzato. Dopo i primi 12 mesi a canone zero, il canone mensile di 3,95€ può essere azzerato, permettendoti di godere di un conto corrente completo senza costi aggiuntivi.

La flessibilità è un altro punto di forza di questo conto, che ti permette di investire in diverse valute e di accedere a consulenze personalizzate. L'App Fineco rende la gestione del tuo conto ancora più comoda, così sarai in grado di controllare le tue finanze in modo intuitivo e sicuro direttamente dal tuo smartphone. Scegliere Fineco significa affidarsi a una delle banche più solide, affidabili e sicure in Italia, con un impegno costante nella sicurezza digitale e nella qualità del servizio.

Riepilogo delle caratterstiche più importanti

Canone zero per i primi 12 mesi : dopo questo periodo puoi continuare a non pagare il canone accreditando il tuo stipendio o la pensione, mentre per i clienti sotto i 30 anni, il canone è permanentemente azzerato.

: dopo questo periodo puoi continuare a non pagare il canone accreditando il tuo stipendio o la pensione, mentre per i clienti sotto i 30 anni, il canone è permanentemente azzerato. Carta di debito : con un costo annuo di soli 9,95 euro, questa carta ti permette di effettuare prelievi gratuiti in Italia per importi superiori a 100 euro.

: con un costo annuo di soli 9,95 euro, questa carta ti permette di effettuare prelievi gratuiti in Italia per importi superiori a 100 euro. Bonifici gratuiti : Gestisci i tuoi trasferimenti di denaro senza costi aggiuntivi.

: Gestisci i tuoi trasferimenti di denaro senza costi aggiuntivi. Accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco : Sfrutta le opportunità di investimento offerte da Fineco per far crescere i tuoi risparmi.

: Sfrutta le opportunità di investimento offerte da Fineco per far crescere i tuoi risparmi. Opzione per la carta di credito: Puoi richiedere una carta di credito con un canone annuo di 19,95 euro e un plafond di 1.600 euro.

Approfitta ora di questa opportunità e inizia a vivere un'esperienza bancaria all'avanguardia. Visita il sito di Fineco per maggiori informazioni e scopri tutti i vantaggi che il Conto Fineco può offrirti.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com