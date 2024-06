Apri Conto Corrente Arancio e viaggia in tranquillità con una Carta Prepagata completamente gratuita

Conto Corrente Arancio di ING offre ai clienti una gamma di vantaggi significativi, come prelievi gratuiti, una carta prepagata inclusa e una carta di debito senza costi. Disponibile nelle versioni Light e Più, questo conto corrente è una scelta ideale per chi desidera gestire il proprio denaro in modo efficiente e senza sorprese.

Caratteristiche di Conto Corrente Arancio Più

Canone azzerabile: Conto Corrente Arancio Più prevede un canone mensile di 5€, che può essere azzerato accreditando lo stipendio, la pensione mensile o con entrate di almeno 1.000€ al mese.

Prelievi e bonifici gratuiti: I clienti possono effettuare prelievi di contante in Italia e in Europa senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, i bonifici SEPA, inclusi quelli istantanei, sono completamente gratuiti. Anche il pagamento di bollettini, CBILL, pagoPA, F24, MAV e RAV non comporta alcun costo.

Carta di credito gratuita: Il conto include una Carta di Credito Mastercard Gold a zero canone, offrendo un modo conveniente e senza costi per effettuare pagamenti in tutto il mondo. Sono incluse anche una carta di Debito Mastercard e una Carta Prepagata.

Zero canone mensile: Conto Corrente Arancio Light non prevede un canone mensile, permettendo ai clienti di risparmiare sui costi di gestione del conto.

Servizi inclusi gratuiti: Il conto include gratuitamente il canone della Carta di Debito Mastercard e una Carta Prepagata, oltre ai bonifici SEPA fino a 50.000€. Sono inclusi senza costi aggiuntivi anche i pagamenti di F24, MAV e RAV.

Costi dei servizi: Mentre molti servizi sono gratuiti, alcuni prevedono costi aggiuntivi. Ad esempio, i prelievi con carta di debito hanno un costo di 0,95€, e i bonifici istantanei costano 2€. Altri servizi come il rilascio della carta di debito (3€) e il pagamento di bollettini postali (1,50€ più spese postali) comportano anch'essi costi aggiuntivi.

Nessun canone per la carta di debito: La carta di debito è inclusa senza costi mensili aggiuntivi, rendendo facile e conveniente l'accesso ai propri fondi. Inoltre, il conto include una carta prepagata gartuita.

Flessibilità e controllo: Con Conto Corrente Arancio Light, i clienti pagano solo per i servizi che utilizzano, offrendo un elevato livello di flessibilità e controllo sui costi.

Come aprire Conto Corrente Arancio

L'apertura di Conto Corrente Arancio è un processo semplice e completamente online, che può essere completato in pochi minuti anche tramite Spid.

