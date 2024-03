Apri Conto Corrente Arancio e Conto Arancio e ottieni il 5% annuo

ING offre due soluzioni bancarie digitali, Conto Corrente Arancio e Conto Arancio, progettate per una gestione semplificata delle finanze personali e dei risparmi, puntando su una piattaforma facilmente accessibile online.

Tasso di interesse promozionale

Attualmente, Conto Arancio presenta un'offerta con un tasso di interesse annuo lordo del 5% per i primi 12 mesi, valido sulle somme depositate fino a un massimo di 100.000 euro. Questo tasso è applicabile ai nuovi clienti che aprono sia un Conto Corrente Arancio che un Conto Arancio entro l'11 maggio 2024, accreditando lo stipendio o la pensione entro il 31 agosto 2024. In alternativa, è possibile ottenere un tasso annuo lordo del 3%. Gli interessi saranno accreditati direttamente sul Conto Arancio a fine anno o alla chiusura del conto.

Caratteristiche di Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio si propone come un conto bancario interamente digitale, senza canone mensile e che offre prelievi di contante e bonifici gratuiti per i primi 12 mesi. Questo conto permette una gestione completa attraverso una app mobile, fornendo un'esperienza utente fluida e sicura con autorizzazioni rapide per le operazioni e notifiche per i pagamenti.

Vantaggi di Conto Arancio

Conto Arancio è un conto di deposito gratuito che mira a massimizzare il risparmio. Offre un accesso immediato ai fondi e garantisce una crescita del risparmio grazie ai suoi tassi di interesse competitivi, senza costi aggiuntivi di gestione o transazione.

Procedura di apertura e accessibilità

L'apertura di entrambi i conti è caratterizzata da una procedura semplice e totalmente digitale, che può essere completata in breve tempo con l'identificazione tramite SPID, evitando attese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.