Approfitta ora: hosting web SiteGround con dominio e trasferimento gratuiti

La scelta dell’hosting è determinante per il successo di qualsiasi progetto online. SiteGround, leader nel settore dell’hosting web, ha previsto un’offerta imperdibile che include il dominio e il trasferimento completamente gratuiti, rendendo ancora più vantaggioso il passaggio a una piattaforma affidabile e performante come questa. Questa promozione è studiata per chi desidera avviare o migrare il proprio sito con la sicurezza di un’assistenza tecnica di alto livello e prestazioni eccellenti. Scopri il piano più adatto per le tue esigenze a partire da 2,99€ al mese con sconti fino all’81%.

I vantaggi dell’hosting di SiteGround

SiteGround è noto per le capacità dell’infrastruttura e per il supporto tecnico avanzato sempre disponibile. Con l’hosting di SiteGround si ha la certezza di poter contare su prestazioni eccezionali, tanto che di media dopo il passaggio a SiteGround si ha un aumento della velocità di circa l’85%. Questo è reso possibile grazie a un’infrastruttura alimentata da Google Cloud (una delle migliori in circolazione), alla CDN gratuita in 1 click (che non necessita di alcuna configurazione), alla cache multilivello e alla presenza di MySQL personalizzato e della tecnologia Ultrafast PHP.

L’hosting di SiteGround è particolarmente adatto per imprenditori, liberi professionisti e aziende che vogliono dare una spinta al proprio business online. Questa soluzione, infatti, offre una base solida per la crescita digitale, senza compromessi sulla qualità. La presenza del SiteGround Site Builder aggiunge la possibilità di ottenere per il proprio sito dei template professionali, un assistente IA per generare contenuti efficaci, la gestione della SEO e strumenti di marketing per promuovere al meglio il proprio lavoro.

L’offerta di SiteGround è particolarmente ricca e articolata su tre piani: StartUp (a 2,99€ al mese con l’81% di sconto), GrowBig (a 5,49€ al mese con l’80% di sconto) e GoGeek (a 8,49€ al mese con il 78% di sconto). Attiva ora l’hosting di cui hai bisogno con la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

