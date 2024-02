Apple Watch Series 9: social, salute e tanto altro in un solo smartwatch in OFFERTA

L'Apple Watch Series 9 è un orologio intelligente che rappresenta il compagno ideale per uno stile di vita più sano e connesso. Con uno stile cinturino Sport si adatta perfettamente a qualsiasi situazione. Dotato di uno schermo Always-On Retina LTPO OLED da 45 millimetri, offre una visualizzazione chiara e nitida delle informazioni.

Questo orologio offre una serie di funzioni avanzate per la salute, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, il controllo del livello di ossigeno nel sangue, la registrazione dell'ECG e la notifica di ritmo cardiaco irregolare. Grazie alla funzione "Fasi del sonno", è possibile monitorare la qualità del sonno e ottenere informazioni dettagliate sulle fasi del sonno.

Per quanto riguarda il fitness, l'Apple Series 9 è un eccellente compagno di allenamento, con l'app Allenamento che fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni durante l'esercizio. In termini di sicurezza, l'orologio dispone delle funzioni innovative di "Rilevamento incidenti" e "Rilevamento cadute", che possono chiamare automaticamente i soccorsi in caso di emergenza. Inoltre, con SOS emergenze, è possibile chiamare rapidamente i soccorsi premendo un pulsante.

Apple Watch Series 9 è completamente integrato con altri dispositivi e servizi Apple e con una robustezza certificata e resistenza all'acqua fino a 50 metri, è adatto a qualsiasi attività, dal nuoto all'allenamento in palestra. Infine, grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile rimanere sempre connessi ovunque ci si trovi.