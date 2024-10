Apple Watch SE: lo smartwatch DEFINITIVO in OFFERTA PRIME

Apple Watch SE è uno smartwatch di casa Apple che garantisce la massima qualità e affidabilità e oggi, su Amazon, per la Festa delle Offerte Prime viene messo in sconto del 9% per un costo finale e totale di 272€.

Monitoraggio salute e notifiche: ecco l'Apple Watch SE

L'Apple Watch SE è il compagno ideale per motivarti a stare in forma, monitorare la tua salute e rimanere sempre in contatto con chi conta. Con watchOS 10, potrai accedere a informazioni utili a colpo d'occhio, grazie alla nuova Raccolta smart e le app ridisegnate. Questo orologio ti offre funzioni avanzate come il "Rilevamento incidenti" e parametri evoluti per monitorare i tuoi workout, per un'esperienza fitness completa.

Tra le sue principali funzioni per la salute e la sicurezza, troverai il "Rilevamento cadute", l'SOS emergenze, e la possibilità di ricevere notifiche in caso di battito cardiaco irregolare o frequenza troppo alta o bassa. Apple Watch SE ti garantisce sicurezza, in ogni momento della giornata.

Compatibile con tutti i dispositivi Apple, puoi utilizzarlo per sbloccare il tuo Mac, trova i tuoi dispositivi e paga con Apple Pay, semplicemente avvicinando il polso. Richiede un iPhone Xs o successivo con iOS 17 o successivo per un'integrazione ottimale.

Con una resistenza all'acqua fino a 50 metri, il design elegante disponibile in tre colori e retro della cassa eco-compatibile, è sia stilosissimo che rispettoso dell’ambiente. Inoltre, il cinturino è personalizzabile in vari stili, colori e materiali, così puoi adattarlo a ogni occasione. Con l’Apple Watch SE sei sempre connesso: manda messaggi, rispondi a chiamate, ascolta musica e podcast, tutto con l’aiuto di Siri.

