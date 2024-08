Apple Watch SE in offerta su Amazon: sconto attivo del 22%

Apple non sempre applica degli sconti ai suoi dispositivi e ai suoi prodotti e oggi, su Amazon, l'Apple Watch SE viene messo in offerta con sconto attivo del 22% per un prezzo finale e totale di 249€.

Monitoraggio social e fisico con Apple Watch SE al top della qualità

L'Apple Watch SE offre tutto l'essenziale per motivarti a stare in forma, restare in contatto, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. Grazie alla raccolta smart e alle app ridisegnate di watchOS 10, hai più informazioni a colpo d’occhio. Per la tua salute e sicurezza, l'Apple Watch SE può chiamare aiuto con funzioni come Rilevamento cadute, Rilevamento incidenti e SOS emergenze.

L'Apple Watch SE è semplicemente compatibile con i tuoi dispositivi e servizi Apple. Il design swimproof dell'Apple Watch SE garantisce una resistenza all’acqua fino a 50 metri. La cassa è disponibile in tre colori, con un retro creato tramite un processo che riduce l’impatto ambientale.

Personalizzare l'Apple Watch SE è facile grazie ai numerosi stili, materiali e colori dei cinturini disponibili, oltre ai quadranti completamente personalizzabili. Come compagno di fitness, l'app Allenamento ti segue in tantissimi sport, offrendo parametri evoluti per monitorare le tue performance.

Rimani sempre in contatto: invia messaggi, rispondi a telefonate, ascolta musica e podcast, usa Siri e chiama aiuto con SOS emergenze. Insieme al tuo iPhone o sotto rete Wi-Fi, l'Apple Watch SE (GPS) ti tiene connesso al mondo.

Su Amazon, oggi, Apple Watch SE viene messo in sconto del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 249€. Approfittane subito!

