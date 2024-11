Apple verso una multa miliardaria record: l'UE pronta a sanzionare

Apple potrebbe trovarsi presto a fronteggiare una pesante sanzione finanziaria da parte dell’Unione Europea a causa di presunte violazioni del Digital Markets Act (DMA). Questa normativa, recentemente adottata, ha l’obiettivo di limitare l’influenza dei colossi tecnologici e di promuovere una competizione più leale nel settore digitale.

Secondo quanto emerso, la Commissione Europea avrebbe rilevato che Apple ha imposto limitazioni ingiustificate agli sviluppatori di applicazioni, limitando la loro capacità di indirizzare gli utenti verso soluzioni e offerte alternative al di fuori dell'App Store. Queste restrizioni, secondo la Commissione, ostacolano la concorrenza e penalizzano gli sviluppatori, costretti a operare alle condizioni imposte da Apple stessa.

La possibile multa potrebbe superare il miliardo di dollari, equivalente a circa il 5% del fatturato medio giornaliero di Apple. In aggiunta, Apple potrebbe incorrere in sanzioni periodiche fino a quando non dimostrerà un pieno adeguamento alle direttive del DMA.

Apple è già al lavoro per modificare il proprio ecosistema

In risposta alle accuse, Apple ha già avviato modifiche al proprio ecosistema, che includono la riduzione delle commissioni per l’App Store, una maggiore flessibilità per gli sviluppatori e l’introduzione di nuove opzioni per gli utenti. Tuttavia, la Commissione Europea sembra considerare questi cambiamenti insufficienti a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa.

Questa vicenda rappresenta un passaggio significativo nel dialogo tra le autorità europee e le grandi aziende tecnologiche. Il Digital Markets Act costituisce un chiaro segnale dell’intenzione dell’Unione Europea di limitare l'influenza sproporzionata delle grandi piattaforme e di creare un ambiente commerciale più equilibrato.

La decisione finale della Commissione è attesa a breve, mentre Apple continua a collaborare per dimostrare la propria conformità al DMA, segno che anche i colossi devono rispettare le norme stabilite a tutela del mercato e dei consumatori.