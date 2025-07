Apple TV+, un'estate da non perdere: 7 giorni gratis per tutte le novità

Con l'arrivo di luglio, Apple TV+ si arricchisce di nuove storie da guardare sotto l'ombrellone (o sul divano con l'aria condizionata). Dai thriller fantascientifici ai documentari musicali, il catalogo della piattaforma è in pieno fermento.

E per chi ancora non è abbonato, c'è una settimana di prova gratuita per iniziare a scoprire tutto. Per attivarla basta andare sul sito di Apple TV+.

Da "Fondazione 3" a "The Wild Ones": tutte le nuove uscite dell'estate su Apple TV+

Apple TV+ continua a investire su contenuti originali e di qualità, con aggiornamenti settimanali che rendono la piattaforma una delle più dinamiche nel panorama dello streaming. L'abbonamento mensile costa 9,99€, ma è anche possibile accedere ai contenuti tramite uno dei pacchetti Apple One. Per i nuovi utenti, invece, c'è una prova gratuita di 7 giorni, attivabile in pochi clic dal sito ufficiale.

Detto questo, scopriamo i titoli del momento su Apple TV+. Il thriller "Echo Valley" e la serie "Stick" hanno fatto il loro debutto a giugno, mentre continua a tenere col fiato sospeso il pubblico la serie "Murderbot", che si concluderà l'11 luglio con l’ultimo episodio della stagione.

Ma è sempre l'11 luglio la data da cerchiare in rosso sul calendario: è il giorno in cui torna "Fondazione” con la terza stagione, una delle serie sci-fi più attese della piattaforma, che proseguirà fino al 12 settembre.

Tra i ritorni da segnalare anche "Acapulco", la commedia leggera ambientata tra resort di lusso e intrecci sentimentali, con una quarta stagione al via dal 23 luglio. Il catalogo si arricchisce anche di esperienze per tutta la famiglia: "The Wild Ones", documentario originale in arrivo sempre l’11 luglio, e "Snoopy presenta: il musical dell’estate" disponibile dal 18 luglio, porteranno musica e curiosità sugli schermi di grandi e piccoli.

