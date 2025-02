Apple TV: ufficiale l’app per smartphone e tablet Android

Apple ha ampliato oggi la disponibilità del suo servizio Apple TV a miliardi di utenti Android con il rilascio della nuova app dedicata nel Google Play. In precedenza, Apple offriva una versione della sua app per dispositivi Google TV. Questa nuova app funzionerà su smartphone, tablet e dispositivi pieghevoli con Android 8.0 e versioni successive. Con l'app per Android, gli utenti potranno guardare programmi e film Apple Original, contenuti in abbonamento Apple TV+, tra cui Friday Night Baseball, con due partite MLB in diretta ogni settimana per tutta la stagione regolare. Con MLS Season Pass, gli utenti possono trasmettere in streaming partite di calcio in diretta, consentendo loro di godersi l'intera stagione regolare MLS senza interruzioni.

Apple TV: utenti Android non potranno acquistare contenuti

Inoltre, gli utenti Android possono anche abbonarsi ad Apple TV+ e MLS Season Pass tramite fatturazione Google Play per pagamenti senza interruzioni. Gli utenti possono creare un nuovo account Apple dal loro dispositivo Android e abbonarsi alla piattaforma di streaming per 9,99 euro al mese. MLS Season Pass sarà disponibile come componente aggiuntivo opzionale per 12,99 euro al mese o 79 euro a stagione. Apple TV+ offre anche una prova gratuita di sette giorni per i nuovi utenti. Con questa nuova app su Android, gli utenti possono riprendere la visualizzazione dei propri show e serie TV preferiti da dove avevano interrotto, senza dover per forza usare un device come iPhone o iPad. Inoltre, possono trasmettere i contenuti in streaming tramite Wi-Fi o con una connessione cellulare, oppure scaricarli per guardarli offline.

Purtroppo, gli utenti dell'app per Android non potranno noleggiare e acquistare film e programmi. Tuttavia, i contenuti già acquistati sui dispositivi Apple possono essere accessibili all'interno di questa app senza problemi. Questa espansione per Android aumenta significativamente l'accessibilità di Apple TV e dei suoi contenuti. Come accennato, gli utenti possono scaricare l'app gratuitamente dal Google Play Store.