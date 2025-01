Apple TV+: le novità imperdibili di gennaio 2025 per la piattaforma

Apple TV+ ha iniziato l'anno con diverse novità, andando ad arricchire il suo catalogo di contenuti che può contare su un numero sempre maggiore di film e serie TV da guardare comodamente in streaming dai propri dispositivi.

Ricordiamo che per accedere all'intero catalogo del servizio è necessario attivare un abbonamento da 9,99 euro al mese (oppure aver attivato un abbonamento ad Apple One). Per i nuovi utenti c'è la possibilità di richiedere la prova gratuita di 7 giorni.

In alternativa, per chi ha acquistato di recente o acquisterà un dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV) c'è la possibilità di ottenere 3 mesi gratis. Per verificare la disponibilità della promo o per attivare la prova gratuita di 7 giorni basta raggiungere Apple TV+ tramite il link qui di sotto.

Le ultime novità di Apple TV+ di gennaio 2025

Il catalogo di Apple TV+ in questo mese di gennaio ha registrato e continuerà a registrare diverse novità Dallo scorso 17 di gennaio, ad esempio, è disponibile la seconda stagione di Scissione, probabilmente una delle serie di maggior successo della piattaforma.

Da questa settimana, inoltre, è disponibile la nuova serie Prime Target, che segue le vicende di un giovane matematico che dovrà affrontare un pericoloso intrigo internazionale grazie al supporto di un'agente governativa.

Il prossimo 29 di gennaio, invece, è previsto l'arrivo sulla piattaforma della quarta stagione di Mythic Quest, la serie che segue le vicissitudini di un team di sviluppo di videogiochi alle prese con le difficoltà della sua attività.

Per scoprire tutte le ultime novità disponibili su Apple TV+ è possibile seguire il link qui di sotto. Come detto in precedenza, per i nuovi utenti ci sono 7 giorni di prova gratuita oppure fino a 3 mesi gratis per chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple.

