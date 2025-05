Apple TV+: tutti i film, serie e documentari in uscita a giugno

Il mese di giugno porta con sè tantissime novità su Apple TV+. Tra film, serie tv e documentari, ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta. Magari non lo sai, ma la piattaforma mette a disposizione una prova gratuita di una settimana. Senza interruzioni pubblicitarie e su qualsiasi dispositivo: puoi goderti i tuoi film e serie preferiti su smartphone, tablet, computer o direttamente sulla TV di casa.

Per approfittare dell'offerta, basta registrarsi al servizio sul sito di Apple TV+ e scegliere ciò che vuoi guardare, senza bisogno di pagare nulla. Se cambi idea, puoi facilmente disattivare il rinnovo prima della fine del periodo di prova.

Le novità di giugno su Apple TV+: torna Stick e c'è molto altro

Il mese di giugno porta con sé delle uscite imperdibili. Stick, una commedia sportiva prodotta e interpretata da Owen Wilson, debutterà il 4 giugno. La serie segue un ex golfista professionista che, a causa di una serie di problemi personali e professionali, sta cercando di rialzarsi.

Il 13 giugno arriverà Echo Valley, un thriller diretto da Michael Pearce con Julianne Moore e Sydney Sweeney, che racconta la storia di una madre e una figlia alle prese con un evento traumatico che cambia per sempre la loro vita.

Per gli appassionati di storie storiche, la seconda stagione di The Buccaneers sarà disponibile dal 18 giugno, riportandoci nella Londra del XIX secolo. Tra le altre uscite in programma ci sono Non è una scatola (13 giugno), Easy Money (23 giugno) e Smoke (27 giugno).

Oltre ovviamente a tutto il catalogo già presente nella piattaforma. Dicevamo della prova gratuita: al termine, avrai la possibilità di decidere se continuare l’abbonamento, che costa 9,99€ al mese, oppure cancellare senza alcun obbligo.

