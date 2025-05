Apple TV+: prova gratis 7 giorni per scoprire le new entry di maggio

Maggio segna l'arrivo di numerose novità su Apple TV+, con nuove serie e film pensati per soddisfare ogni tipo di appassionato. Tra avventure mozzafiato, storie futuristiche, colpi di scena e biografie di personaggi iconici, c'é davvero tanto da vedere.

E per tutti coloro che non sono ancora abbonati, disponibile un'incredibile opportunità: 7 giorni di prova gratuita, dopo i quali l’abbonamento costa 9,99€ al mese.

Le principali novità su Apple TV+ in arrivo a maggio

Ecco i contenuti di maggio su Apple TV+ (alcuni sono già usciti):

In moto verso casa – 9 maggio;

– 9 maggio; Murderbot – 16 maggio;

– 16 maggio; Deaf President Now! – 16 maggio;

– 16 maggio; Fountain of Youth – L'eterna giovinezza – 23 maggio;

– 23 maggio; Lulu, la rinoceronte – 30 maggio;

– 30 maggio; Bono: Stories of Surrender – 30 maggio.

Il mese di Apple TV+ è partito con una nuova avventura: In moto verso casa (Long Way Home), che segue l'epico viaggio di Ewan McGregor e Charley Boorman, in sella a moto d'epoca restaurate. I due attraversano l'Europa, partendo dalla Scozia per arrivare in Inghilterra, passando per la Scandinavia, il Circolo Polare Artico, i Paesi Baltici e l’Europa centrale. Un viaggio straordinario tra paesaggi mozzafiato e incontri inaspettati.

A metà maggio su Apple TV+ arriva anche Murderbot, una serie sci-fi tratta dai romanzi di Martha Wells, che vede protagonista un cyborg, interpretato da Alexander Skarsgård. Un personaggio disilluso che preferirebbe passare il suo tempo a guardare soap opera nello spazio piuttosto che interagire con gli esseri umani, ma che sarà costretto a intraprendere una pericolosa missione.

Il 23 maggio, con Fountain of Youth, il regista Guy Ritchie porta sullo schermo un film d'azione epico, scritto da James Vanderbilt. Al centro della trama due fratelli, interpretati da John Krasinski e Natalie Portman, che intraprendono una serie di audaci furti in giro per il mondo, alla ricerca della mitica Fonte della Giovinezza.

Infine, Bono: Stories of Surrender, in arrivo il 30 maggio su Apple TV+, è un documentario che ripercorre la vita del leggendario frontman degli U2. Attraverso racconti personali, musica dal vivo e filmati esclusivi, Bono racconta la sua vita, da figlio a padre, da artista a attivista, mentre interpreta alcuni dei brani più iconici della sua carriera.

Non perdere l’occasione di scoprire queste nuove uscite su Apple TV+, attivando subito la tua prova gratuita di 7 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.