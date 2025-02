Apple TV+: tra le ultime novità una serie perfetta per San Valentino

Anche per questo mese di febbraio Apple TV+ ha accolto nel proprio catalogo diversi nuovi titoli interessanti. Tra le ultime novità più significative c'è anche una serie televisiva perfetta per la giornata di San Valentino: Amare da morire, ideata dal regista e sceneggiatore Dani de la Orden insieme a Oriol Capel e Natalia Duran (di recente il primo ha ottenuto otto nomination ai Goya, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo, per il suo film Casa en flames).

Per vedere Amare da morire e gli altri contenuti della piattaforma streaming, occorre essere titolari di un abbonamento Apple TV+. Se però è la prima volta che ci si iscrive al servizio, si può beneficiare di una prova gratuita di 7 giorni, durante la quale si ha accesso libero all'intero catalogo di film e serie tv.

Amare da morire disponibile in esclusiva su Apple TV+

La serie televisiva spagnola Amare da morire racconta la storia di Raul (Joan Amargos), un laureato in legge che lavora presso un concessionario di Barcellona. In seguito a un malore accusato mentre raggiungeva il posto di lavoro, scopre di avere un cancro al cuore da operare quanto prima. Raul è fidanzato con Georgina, ma quest'ultima non è così certa dei sentimenti che nutre nei suoi confronti. Un giorno, per puro caso, in occasione del funerale di un compagno di scuola in comune, incontra Marta (Verónica Echegui), una creativa pubblicitaria dallo spirito ribelle. L'uomo rimane così colpito dal discorso che Marta improvvisa per ricordare la persona scomparsa da volerla conoscere meglio, nella speranza di poter cambiare radicalmente vita prima dell'operazione. Anche la ragazza però ha da poco appreso una notizia destinata a rivoluzionare la sua vita: aspetta un bambino, senza avere idea di chi sia il padre.

Amare da morire è disponibile su Apple TV+ dal 5 febbraio e si può vedere gratuitamente grazie al periodo di prova della durata di 7 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.