Apple TV+: lo provi gratis e guardi tutte le novità di ottobre 2025

Anche a ottobre, Apple TV+ mette sul piatto una selezione di titoli da non perdere. Ecco cosa bolle in pentola: dal 3 ottobre sono disponibili Le sorelle Grimm e The Lost Bus; dal 10 ottobre arriva The Last Frontier; il 15 ottobre tocca alla terza stagione di Loot. E poi: Mr. Scorsese dal 17 ottobre, Stiller & Meara: Niente è perduto dal 24 ottobre e Down Cemetery Road, che chiude il mese di novità il 29 ottobre.

Apple TV+ raggiunge oltre un miliardo di dispositivi compatibili in più di 100 Paesi ed è accessibile ovunque ti trovi: su iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro, smart TV, console e browser. Questo mese, Apple TV+ invita tutti a esplorare il suo universo di contenuti originali con una promozione semplice e allettante: sette giorni gratis, poi 9,99 euro al mese. E puoi sempre disdire prima del rinnovo.

Attiva subito la tua prova gratuita di Apple TV+ online.