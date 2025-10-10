Apple TV+: lo provi gratis e guardi tutte le novità di ottobre 2025

Un'ondata di novità imperdibili attendono gli appassionati di serie TV e film su Apple TV+. La piattaforma rinfresca il suo catalogo con nuove uscite in programma per il mese di ottobre, pronte a fare breccia nel cuore di pubblico e critica: commedie, thriller, e chi più ne ha più ne metta, per tenerti incollato al divano ogni sera con una storia diversa. Non sei ancora abbonato? Approfitta della prova gratuita di 7 giorni per guardare tutte le ultime novità. Se Apple TV+ ti piace, potrai proseguire l'abbonamento a 9,99 euro al mese.
Anche a ottobre, Apple TV+ mette sul piatto una selezione di titoli da non perdere. Ecco cosa bolle in pentola: dal 3 ottobre sono disponibili Le sorelle Grimm e The Lost Bus; dal 10 ottobre arriva The Last Frontier; il 15 ottobre tocca alla terza stagione di Loot. E poi: Mr. Scorsese dal 17 ottobre, Stiller & Meara: Niente è perduto dal 24 ottobre e Down Cemetery Road, che chiude il mese di novità il 29 ottobre.
Apple TV+ raggiunge oltre un miliardo di dispositivi compatibili in più di 100 Paesi ed è accessibile ovunque ti trovi: su iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro, smart TV, console e browser. Questo mese, Apple TV+ invita tutti a esplorare il suo universo di contenuti originali con una promozione semplice e allettante: sette giorni gratis, poi 9,99 euro al mese. E puoi sempre disdire prima del rinnovo.
Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.