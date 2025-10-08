Apple TV+, le prossime uscite di ottobre: in arrivo la terza stagione di Loot

Il catalogo di Apple TV+ continua ad arricchirsi di nuove uscite in questo mese di ottobre. La settimana prossima, in particolare, i riflettori saranno accessi sulla terza stagione di Loot - Una Fortuna, la serie con protagonista Maya Rudolph. L'attrice e comica statunitense interpreta Molly Wells, una signora divenuta all'improvviso miliardaria grazie a un ricchissimo accordo di divorzio con John Novak (Adam Scott), magnate del settore tech.

Per vedere la terza stagione di Loot, più le altre novità del mese di ottobre, occorre attivare Apple TV+. I nuovi iscritti alla piattaforma streaming della casa di Cupertino beneficiano della prova gratuita di 7 giorni, al termine della quale possono scegliere se proseguire a 9,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Le nuove uscite Apple TV+ di ottobre

Prima del nuovo capitolo di Loot - Una Fortuna, su Apple TV+ debutterà The Last Frontier, la nuova serie televisiva con protagonista Jason Clarke nei panni del sceriffo Frank Remnick, impegnato a difendere la sua città da un gruppo di detenuti violenti che hanno sfruttato un incidente aereo per tornare in libertà. The Last Frontier debutterà venerdì 10 ottobre.

Nella settimana seguente usciranno i nuovi episodi di Loot - Una Fortuna. La terza stagione seguirà ancora le vicende del team della Fondazione Wells, impegnato ad aiutare Molly nel mantenere una solenne promessa: donare tutta la sua immensa ricchezza, che ammonta a qualcosa come 87 miliardi di dollari. Il debutto del terzo capitolo è in programma per mercoledì 15 ottobre.

L'altra novità più interessante di questo mese è Down Cemetery Road, una nuova serie che ha per protagonista Emma Thompson nelle vesti dell'investigatrice privata Zoe Boehm. Al centro della storia ci sono le indagini sulla scomparsa di una bambina in seguito all'esplosione di una casa: man mano che le ricerche proseguono, verrà a galla nientedimeno che una cospirazione militare. L'uscita della prima stagione è fissata per mercoledì 29 ottobre.

