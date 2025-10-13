Apple TV+, le nuove uscite della settimana dal 13 al 19 ottobre

La settimana appena cominciata vedrà l'arrivo di due novità interessanti nel catalogo di Apple TV+. Tra le nuove uscite dal 13 al 19 ottobre si annoverano infatti la terza stagione di Loot - Una fortuna e la docu-serie sul regista e produttore cinematografico statunitense Martin Scorzese, a ulteriore conferma della notevole qualità dei contenuti presenti nella piattaforma della casa di Cupertino.

Per chi sta valutando il passaggio ad Apple TV+ proprio per questo motivo, ricordiamo che per i nuovi iscritti è possibile beneficiare di una prova gratuita di sette giorni, durante la quale si ha libero accesso a tutti i contenuti presenti in catalogo, incluse le novità di questa settimana.

Le novità del catalogo Apple TV+ dal 13 al 19 ottobre

Mercoledì 15 ottobre arriva la terza stagione di Loot - Una fortuna, la serie televisiva interpretata da Maya Rudolph, una delle star della comicità statunitense. L'attrice presta il volto a Molly Wells, la cui vita non è più la stessa da quando ha ottenuto la cifra di 87 miliardi di dollari in seguito all'accordo di divorzio dal marito John Novak, con cui era stata insieme per vent'anni. In questo nuovo capitolo della serie il pubblico vedrà Molly al comando della Wells Foundation, l'organizzazione filantropica fortemente voluta da Molly per aiutare le persone bisognose d'aiuto: il desiderio della donna rimane sempre quello di donare l'immensa sua fortuna. I primi due episodi usciranno il 15 ottobre, in seguito ne uscirà uno nuovo ogni mercoledì.

Venerdì 17 ottobre sarà la volta invece della docu-serie che ripercorrerà la vita e la carriera di Martin Scorsese, uno dei registi più acclamati a livello internazionale. Il documentario si suddivide in cinque parti ed è diretto dalla regista Rebecca Miller, nota anche per la sua carriera di attrice alla fine degli anni Ottanta e per i suoi romanzi.

