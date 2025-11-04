Apple TV, le novità tra film e serie tv di novembre 2025

Per tutti coloro che stanno prendendo in considerazione la prova di Apple TV, dopo gli ultimi deludenti mesi con l'attuale piattaforma streaming, confermiamo che novembre sarà ricco di interessanti novità, a partire dalla serie televisiva Pluribus di quel genio di Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul).

Ecco le nuove uscite del catalogo Apple TV nel mese di novembre:

Pluribus in arrivo il 7 novembre

Palm Royale nuova stagione in arrivo il 12 novembre

Come See Me in the Good Light in arrivo il 14 novembre

The Family Plan 2 in arrivo il 21 novembre

Il Pianeta Preistorico in arrivo il 26 novembre

WondLa nuova stagione in arrivo il 26 novembre

I nuovi clienti hanno a disposizione 7 giorni di prova gratuita. Al termine del periodo di prova, l'abbonamento Apple TV si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che non si disdica prima senza costi aggiuntivi.

Le più importanti novità di Apple TV in uscita a novembre

Partenza subito notevole quindi, grazie al debutto della nuova serie di Gilligan il 7 novembre: lo sceneggiatore statunitense ha voluto come protagonista di Pluribus Rhea Seehorn, la stessa attrice che aveva già lavorato con lui nella serie Better Call Saul.

Il 12 novembre uscirà invece la nuova stagione di Palm Royale, serie televisiva che segue le vicende di una donna ambiziosa determinata a entrare nell'alta società di Palm Beach alla fine degli anni Sessanta. L'attrice protagonista è Kristen Wiig, candidata all'Oscar come migliore sceneggiatura originale per il film Le amiche della sposa, la stessa pellicola per cui ha ottenuta anche una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in un film commedia o musicale.

Un'altra uscita molto attesa è il film documentario Come See Me in the Good Light diretto da Ryan White, che racconta la storia d'amore tra le poetesse Megan Falley e Andrea Gibson. Il film sarà disponibile su Apple TV a partire dal 14 novembre.

