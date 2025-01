Apple TV+: le novità di gennaio 2025 e come avere fino a 3 mesi gratis

Il catalogo di Apple TV+ continua ad arricchirsi e anche gennaio 2025 sarà un mese ricco di novità per gli utenti della piattaforma, che possono contare sempre su nuovi film e nuove serie di TV da guardare in streaming.

Il servizio di streaming di Apple è accessibile con 7 giorni di prova gratuita oppure con la possibilità di ottenere 3 mesi gratis per chi ha acquista (o ha acquistato nel corso degli ultimi 90 giorni) un nuovo prodotto Apple, a scelta tra iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV.

Per verificare la possibilità di attivare una delle promo indicate e per consultare tutto il catalogo di contenuti a disposizione degli utenti è possibile accedere ad Apple TV+, tramite il box riportato qui di sotto.

Le novità di Apple TV+ a gennaio 2025

Tra le novità di gennaio 2025 su Apple TV+ troviamo la seconda stagione di Scissione, una delle serie Apple Original più apprezzate in assoluto. Il debutto della nuova stagione è fissato per il prossimo 17 di gennaio. A partire dal 10 gennaio, invece, è previsto il debutto di Criminal Record, nuova serie poliziesca con Peter Capaldi. Un altro contenuto inedito molto interessante è rappresentato da Prime Target, serie thriller che sarà disponibile il prossimo 22 gennaio 2025. E' in arrivo anche la quarta stagione dell'apprezzata Mythic Quest.

Per accedere subito alla piattaforma basta premere sul box qui di sotto. In questo modo è possibile anche verificare la disponibilità della promo che consente di ottenere 3 mesi gratis per il proprio account.

I trailer delle ultime novità di Apple TV+

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.