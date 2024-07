Apple TV+: le migliori serie da vedere gratis per 3 mesi

Apple TV+ offre un catalogo di film e serie di tutto rispetto e scegliere quale show guardare tra i tanti proposti può essere un po' spiazzante, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al servizio in streaming della Mela. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi una selezione delle serie da non perdere su Apple TV+, ma prima vi parleremo della possibilità di guardare Apple TV+ gratis per 3 mesi. La promozione riguarda tutti i clienti che acquisteranno un nuovo dispositivo Apple a scelta tra iPhone, iPad, Mac o Apple TV. L'acquisto sarà valido ai fini della promo sia se effettuato direttamente da Apple, sia presso uno dei rivenditori autorizzati.

Le serie da non perdere in streaming gratis su Apple TV+

La possibilità di avere Apple TV+ gratis per 3 mesi significa poter apprezzare e valutare tutti i contenuti in catalogo con più calma rispetto alla prova gratuita di 7 giorni offerta solitamente dal servizio a tutti i nuovi iscritti. La sezione serie di Apple TV+ propone un nutrito numero di produzioni dalla qualità media piuttosto alta, per cui selezionare le migliori e consigliarvene la visione è davvero complicato. La lista che segue ha quindi l'unico obiettivo di fornire una panoramica indicativa di alcuni dei titoli di Apple TV+ più meritevoli:

Ted Lasso - La serie TV ambientata nel mondo del calcio è una delle migliori produzioni seriali di genere sportivo. La trama racconta le vicende di Ted Lasso, un allenatore di football americano che lascia il lavoro al college e gli Stati Uniti per trasferirsi in Inghilterra. Pur non avendo nessuna delle doti necessarie a sfondare nel mondo del "soccer", l’uomo diventerà l’allenatore del Richmond, una scarsa squadra immaginaria impegnata nella Premier League inglese;

Shrinking - Creata dagli stessi autori di Ted Lasso, Bill Lawrence e Brett Goldstein, la serie mette in scena le vicende dello psicoterapeuta Jimmy, impegnato a superare la scomparsa della moglie e tentare al tempo stesso di riallacciare i rapporti con la figlia. La storia si svolge nello studio condiviso da Jimmy con i colleghi psicologi Paul, interpretato daHarrison Ford, e Gaby, che ha il volto di Jessica Williams;

The Morning Show – Serie con Jennifer Aniston che porta il pubblico dietro le quinte di un morning show della TV americana. Scoprire le dinamiche che governano il piccolo schermo potrebbe essere interessante, anche perché, dietro le luci dei riflettori, non tutto è sempre rose e fiori come sembra;

Scissione (Severance) - Una serie TV che racconta un mondo dispotico e inquietante in cui un’azienda impone ai suoi assunti un intervento chirurgico che ha lo scopo di dividere in due la loro memoria. L’obiettivo è separare i ricordi di ciò che avviene al lavoro da quelli relativi alla vita privata, ma i risvolti non potranno che essere problematici;

Little America - Serie antologica in cui ogni episodio racconta una storia di immigrati in terra statunitense. Le vicende di vita quotidiana e le difficoltà dei nuovi arrivati in un paese dalle grandi opportunità e al tempo stesso "difficile" sono uno spaccato fedele dell'attuale società americana multietnica e delle sue contraddizioni;

Foundation - Basata sull'omonima serie di libri di Isaac Asimov, la serie ha per protagonista Jared Harris nei panni di Hari Seldon, un professore di matematica che viene esiliato insieme ad alcuni suoi seguaci per aver previsto l'imminente fine dell'impero galattico che li governa. Si tratta di una produzione ben fatta che merita almeno un'occasione già per il solo fatto che alcuni l'hanno definita una sorta de "Il trono di spade ambientato nello spazio";

For All Mankind – Serie distopica che racconta una realtà in cui i sovietici sono usciti vincitori dalla corsa alla Luna. La storia parte infatti dal presupposto che sia stata proprio l’Unione Sovietica a dare il via all’esplorazione spaziale e tanto basta per sovvertire la realtà che conosciamo portando lo spettatore in un mondo assai diverso da com'è oggi.

L'app di Apple TV+ funziona su un ampio numero di dispositivi compatibili. Oltre ai prodotti Apple, il servizio in streaming è disponibile infatti anche sulle smart TV dei principali produttori, sulle console da gioco PlayStation e Xbox, oltre che sui device per lo streaming più popolari.

