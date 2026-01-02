Apple TV: il 2026 inizia con una prova gratuita di 7 giorni

Se hai deciso di iniziare il nuovo anno nel segno di film e serie TV, con Apple TV fai la scelta giusta. La piattaforma della mela morsicata ti offre una prova gratuita di 7 giorni in cui avrai accesso completo all'intero catalogo, senza impegno, e con la libertà di scegliere se rinnovare poi al prezzo di 9,99 euro al mese.
La prova non esclude nulla e davvero tutto il catalogo sarà a tua disposizione sul tuo dispositivo preferito. Puoi infatti installare l'app su PC, smartphone, tablet, console da gioco, smart TV, TV Stick e molto altro ancora.
Sarà la tua occasione per guardare le migliori serie firmate Apple TV, come la recente Pluribus, firmata dal creatore di Breaking Bad e Better Call Saul, ora disponibile per intero con la prima stagione dopo il lancio dell'ultimo episodio. Ma non sottovalutare nemmeno altri grandi successi come Slow Horses, Your Friends & Neighbors, Scissione, The Morning Show, The Last Frontier, Ted Lasso, Fondazione, Invasion e molti altri ancora.
Spazio anche per i film con F1, il divertente The Family Plan 2, l'intrigante Hightest 2 Lowest, The Lost Bus, Misteri dal Profondo e Fountain of Youth - L'Eterna Giovinezza, il film perfetto per tutta la famiglia.
Attiva adesso la prova gratuita e goditi 7 giorni di accesso illimitato a Apple TV.
