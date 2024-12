Apple TV+ gratis per Natale: come avere fino a 3 mesi a costo zero

È il momento giusto per accedere a tutto il catalogo di contenuti di Apple TV+. La piattaforma di streaming di Apple, infatti, continua a crescere e, di mese in mese, registra l'arrivo di nuovi film e serie TV inedite, con produzioni originali sempre di alta qualità.

Per accedere ad Apple TV+ è previsto un costo di 9,99 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti c'è la possibilità di attivare la prova gratuita di 7 giorni che consente di valutare la qualità del servizio prima di attivare l'abbonamento (sempre senza vincoli).

C'è un'altra promo da considerare: chi acquista un nuovo dispositivo Apple, infatti, può richiedere 3 mesi gratis di Apple TV+. Per verificare la possibilità di accesso a una delle promo citate basta collegarsi ad Apple TV+ tramite il link qui di sotto.

Apple TV+: ecco come avere 3 mesi gratis

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV è necessario aver acquistato negli ultimi 90 giorni (o acquistare in futuro e poi richiedere la promo) uno dei seguenti dispositivi:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo deve essere venduto da Apple o da un rivenditore autorizzato e deve poter essere aggiornabile all'ultima versione del suo sistema operativo. Una volta completata la configurazione, sarà possibile richiedere la promo direttamente dall'app di Apple TV. Per verificare la disponibilità della promo oppure per richiedere la prova gratuita di 7 giorni è possibile seguire il link qui di sotto.

Al termine del periodo di prova gratuita, Apple TV+ si rinnova al costo di 9,99 euro al mese. C'è anche la possibilità di accedere al servizio andando ad attivare un abbonamento Apple One, che unisce più servizi di Apple in un'unica sottoscrizione, anche in questo caso senza alcun vincolo di permanenza e con possibilità di interrompere l'abbonamento in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.