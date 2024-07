Apple TV+ gratis per 3 mesi con uno di questi dispositivi

Apple TV+ è la piattaforma streaming della casa di Cupertino. Si distingue dalle altre piattaforme non soltanto per l'eccellente qualità delle sue produzioni, a costo di sacrificare la quantità di film e serie tv presenti in catalogo, ma anche per la possibilità di beneficiare fino a 3 mesi gratis di servizio.

Al termine del periodo promozionale, l'abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese. Volendo, gli utenti possono disdire il rinnovo automatico almeno un giorno prima della data di rinnovo. A questo proposito, se la disdetta avviene durante il periodo di prova gratuita, l'accesso ad Apple TV+ decade in automatico, così come il periodo di prova gratuita rimanente.

Come riscattare 3 mesi gratis di Apple TV+

Per ottenere 3 mesi gratis di visione di Apple TV+ occorre aver acquistato uno dei seguenti dispositivi:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

In seguito è sufficiente effettuare l'accesso al proprio ID Apple, aprire l'app Apple TV e riscattare la propria offerta che compare subito dopo.

Tutti i prodotti elencati qui sopra devono essere aggiornati all'ultima versione del sistema operativo, acquistati da Apple oppure da un rivenditore autorizzato. Inoltre, è indispensabile non aver usufruito in precedenza del periodo di prova gratuito di 3 o 12 mesi.

Qualora l'acquisto di uno dei dispositivi qui sopra non rientri nei propri piani, si può puntare a ottenere fino a un mese di prova gratis:

se è la prima volta che ci si iscrive al servizio si beneficia di 7 giorni gratuiti;

se si attiva l'abbonamento Apple One si riceve 1 mese gratuito.

Nel frattempo, il catalogo di Apple TV+ è in continuo aggiornamento: Il 19 luglio debutteranno "Omnivore" e "La donna del lago", il 24 luglio sarà il tempo di "Time Bandits", infine il 31 luglio spazio a "Las Azules". Per guardare questi e altri contenuti, collegati a questa pagina per riscattare la tua offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.