Apple TV+ gratis: ecco i due modi per accedere a costo zero (fino a 3 mesi)

Apple TV+ è la piattaforma di streaming con cui la casa di Cupertino mette a disposizione un ricchissimo catalogo di film e serie TV, con tante produzioni originali e contenuti di qualità. Per accedere alla piattaforma è necessario attivare un abbonamento, con un prezzo standard di 9,99 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo.

È possibile, però, accedere gratis ad Apple TV+. Ci sono due modi per farlo. Il primo è creare un nuovo account (o accedere per la prima volta al servizio) e sfruttare la prova gratuita di 7 giorni, utile per recuperare film e serie TV di proprio interesse.

C'è un'altra promozione da considerare: Apple TV+ è disponibile con 3 mesi gratis per tutti gli utenti che acquistano un dispositivo Apple compatibile. Per verificare la disponibilità di una delle due promozioni per il proprio ID Apple è sufficiente accedere all'app di Apple TV+ tramite il box qui di sotto.

3 mesi gratis di Apple TV+: come funziona la promo

Il meccanismo per accedere gratis per 3 mesi ad Apple TV+ è molto semplice. Basta acquistare (o aver già acquistato di recente) un nuovo dispositivo Apple compatibile a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo deve essere nuovo, venduto in Italia da Apple o da un rivenditore autorizzato. Una volta completata l'attivazione, è sufficiente accedere all'app di Apple TV+ per riscattare la promozione. È necessario, in ogni caso, aggiornare all'ultima versione disponibile, sia l'app che il sistema operativo.

Per chi non può accedere alla promozione con 3 mesi gratis, come detto, c'è sempre la prova gratuita di 7 giorni, utile per poter accedere a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma e recuperare film e serie TV di proprio interesse. Al termine del periodo di prova, il servizio si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, senza alcun obbligo di rinnovo e con la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

