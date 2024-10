Apple TV+: ecco gli appuntamenti da non perdere questa settimana (ottobre 2024)

Tra nuove stagioni attese e titoli freschi di uscita, Apple TV+, la piattaforma di streaming di Apple, continua a offrire contenuti di altissima qualità. Cerchi qualche spunto per questa fredda settimana di ottobre? Ecco gli appuntamenti da non perdere e tutte le nuove uscite del mese su Apple TV+.

Ricorda che se hai da poco acquistato un nuovo dispositivo Apple idoneo, puoi approfittare della promozione che ti regala ben 3 mesi di Apple TV+ per guardare tutto ciò che desideri dal catalogo della piattaforma.

Le uscite della settimana su Apple TV+

Il 16 ottobre debutta la seconda stagione di Shrinking, una delle serie più amate del catalogo Apple TV+. Protagonista è un terapeuta in lutto che, rompendo ogni regola deontologica, inizia a dire ai propri pazienti ciò che pensa davvero, senza filtri. Il risultato? Un cambiamento radicale e caotico nelle vite di chi lo circonda, compresa la sua.

In alternativa, puoi dare un'occhiata ai nuovi contenuti del mese. Tra le uscite più attese di ottobre troviamo Dov’è Wanda?, la prima serie in lingua tedesca di Apple TV+. Questa dark comedy, uscita il 2 ottobre, racconta la disperata ricerca di una famiglia per la figlia diciassettenne scomparsa, Wanda. Dedo e Carlotta Klatt, i genitori, con l’aiuto del figlio Ole, mettono sotto sorveglianza l’intero quartiere alla ricerca di indizi. Ma quello che scoprono è un mondo di segreti e bugie nascosti dietro le porte dei loro vicini.

Animazione, mistero, thriller e documentari

Amanti del mistero, del soprannaturale e dell'animazione? La collezione maledetta è tornata con la sua seconda stagione, venerdì 4 ottobre. Dopo aver spezzato una maledizione che aveva trasformato il loro padre in pietra, Pandora, Russ e Sky Vanderhouven si trovano ancora una volta a dover affrontare le conseguenze delle azioni dei loro antenati.

Soltanto qualche giorno fa, l'11 ottobre, è stato il turno di The Last of the Sea Women: è un documentario commovente che racconta la storia delle haenyeo, le leggendarie "donne del mare" dell’isola di Jeju, in Corea del Sud. Queste anziane guerriere si tuffano in mare da secoli per raccogliere molluschi, ma ora, con l'età avanzata e le minacce ambientali, il loro stile di vita è a rischio.

Lo stesso giorno, l'11 ottobre, è uscito anche Disclaimer. Thriller psicologico scritto e diretto da Alfonso Cuarón, Disclaimer è una delle novità più avvincenti di questo mese. La giornalista Catherine Ravenscroft, interpretata da Cate Blanchett, si ritrova protagonista di un romanzo che rivela i suoi segreti più oscuri. Un viaggio tra suspense e rivelazioni shock, con un cast stellare che include Kevin Kline e Sacha Baron Cohen.

Ricevi 3 mesi di Apple TV+ gratis

Acquistando un nuovo dispositivo Apple idoneo, avrai diritto a 3 mesi di abbonamento gratuito. E se non hai in programma nuovi acquisti, puoi comunque approfittare di una prova gratuita di 7 giorni per esplorare tutti i contenuti disponibili. L’abbonamento mensile ha un costo di 9,99 euro, ma con Apple One puoi risparmiare: il servizio offre, infatti, fino a cinque abbonamenti Apple in un unico pacchetto a un costo mensile più conveniente.

