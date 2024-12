Apple TV+: cosa guardare nel periodo natalizio

Per Natale regalati l'intrattenimento firmato Apple TV+: in prova gratuita per 7 giorni, e poi a soli 9,99 euro al mese, puoi accedere ad un immenso catalogo di film, serie TV, documentari e prodotti per tutta la famiglia dai tuoi dispositivi preferiti. Vediamo un po' cosa puoi goderti per il periodo natalizio.

Apple TV+: le serie da non perdere, neanche a Natale

Apple TV+ offre un vasto catalogo di produzioni di alta qualità: tra le serie TV non possiamo che consigliarti i big di questa piattaforma, come Shrinking, Ted Lasso, Silo, Bad Sisters, Slow Horses, Scissione, Fondazione e molte altre ancora.

Tra i film più visti figurano Fly Me to The Moon, da poco disponibile, così come Wolfs - Lupi Solitari, la nuova pellicola con protagonisti Brad Pitt e George Clooney. Per non parlare poi di Spirited - Magia di Natale, a dir poco perfetto per il periodo, o il divertentissimo The Family Plan.

Per tutta la famiglia poi come non citare Un Natale da Charlie Brown, l'adorabile Il Bambino, La Talpa, la Volpe e il Cavallo, Lo Scrittore Fantasma o tutte le docuserie che permettono di scoprire tanto del nostro pianeta.

Accedendo ad Apple TV+ ti troverai subito sommerso da una valanga di contenuti: scoprilo adesso gratis per 7 giorni.

