Apple TV+, cosa guardare a novembre 2025? Ecco tutte le nuove uscite

Apple TV+, le uscite di novembre 2025

Dal 7 novembre arriva Pluribus, una serie dal tono surreale in cui la persona più infelice del pianeta - come si legge da sinossi - deve salvare il mondo dalla felicità. Il 12 novembre debutta la seconda stagione di Palm Royale, ambientata nel 1969: segue "l’outsider Maxine Simmons (Kristen Wiig) nel suo tentativo di entrare nell’alta società di Palm Beach".

Dal 14 novembre, arriva una delle storie più commoventi di novembre. Come See Me in the Good Light segue i poeti Andrea Gibson e Megan Falley, che "affrontano una diagnosi di cancro incurabile con gioia, ironia e un legame indissolubile". Il 21 novembre segna il ritorno di Mark Wahlberg in The Family Plan 2, un film d’azione dal ritmo travolgente, ambientato durante le feste di Natale.

Dal 26 novembre viaggio in una nuova epoca della vita preistorica con Il pianeta preistorico: era glaciale. Prodotta dalla BBC Studios Natural History Unit e narrata da Tom Hiddleston, la docuserie è il nuovo capitolo della pluripremiata serie di storia naturale dei produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunto.

Gran finale, sempre il 26 novembre, con la stagione conclusiva di WondLa. "Nell’epica stagione finale di “WondLa”, scoppia la guerra tra umani e alieni. Con il destino di Orbona appeso a un filo, Eva deve intraprendere la sua missione più pericolosa: recuperare il Cuore della Foresta che è stato rubato. Nel corso del suo viaggio riunirà vecchi amici e improbabili alleati per un’ultima battaglia".

