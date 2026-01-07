Apple TV conferma la prova gratuita di 7 giorni anche a inizio 2026

Iniziare il 2026 con un nuovo servizio streaming video è la priorità di tante persone, ma la scelta non è delle più semplici per via delle tante opportunità disponibili in commercio. Se però si è alla ricerca di contenuti di qualità, con la possibilità peraltro di provare il servizio senza spendere un centesimo, la scelta diventa più facile: Apple TV.

Il servizio streaming video Apple è infatti riconosciuto in tutto il mondo per la qualità di film e serie tv presenti in catalogo, oltre che per essere una delle poche piattaforme rimaste a offrire un periodo di prova gratuita di 7 giorni ai nuovi iscritti, periodo in cui è possibile guardare almeno una stagione delle serie più amate.

Le serie più amate di Apple TV

Per gli amanti delle spy story, ancora meglio se ambientate a Londra e condite con del sano umorismo nero, probabilmente la scelta migliore nei sette giorni di prova è guardare almeno la prima stagione di Slow Horses, la serie televisiva evento con protagonisti gli agenti dell'MI5 caduti in disgrazia e ora guidati dal veterano Jackson Lamb, interpretato da un monumentale Gary Oldman.

Se invece si ha maggiore interesse per la fantascienza epica, una serie imperdibile presente nel catalogo Apple TV è Foundation, per la cui trama ha preso ispirazione dai romanzi di IsaacAsimov. Tra gli interpreti della serie ideata da David S. Goyer e Josh Friedman si annoverano Jared Harris, Lou Llobell, Lee Pace, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann e Cassian Bilton.

Tra le novità più recenti si annovera infine Pluribus, la nuova serie statunitense di Vince Gilligan che ha voluto come protagonista l'attrice Rhea Seehorn nei panni di Carol Sturka, un'autrice di romanzi (i due avevano già lavorato insieme nella serie televisiva Better Call Saul): è la serie di cui tutti oggi stanno parlando.

https://www.youtube.com/watch?v=O9ZJChzPn0U&pp=ygUUc2xvdyBob3JzZXMgYXBwbGUgdHbSBwkJTQoBhyohjO8%3D

