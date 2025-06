Apple TV+ con accesso GRATIS per 7 giorni: scopri tutte le novità in catalogo, senza vincoli

Hai pulito i filtri dell'aria condizionata e sei pronto a trascorrere serate fra divano, pop-corn, film e serie tv? Se hai già visto tutto sulle varie piattaforme, è ora di provare Apple TV+... gratis, per 7 giorni.

Esatto: accesso gratuito a tutto il catalogo completo di Apple TV+ per una settimana intera, durante la quale potrai decidere se tenere o meno l'abbonamento... e intanto, goderti tutte le ultimissime uscite di Giugno. Se vuoi sapere quali, visita il sito di Apple TV+ o continua a leggere questo articolo.

Tutte le novità di Giugno su Apple TV+, tua per 7 giorni completamente gratis

Apple TV+ vanta dei titoli imperdibili, come ad esempio "Scissione" - serie pluripremiata che unisce thriller e fantascienza, capace di tenerti incollato allo schermo. E per gli amanti del cinema, c'è "Misteri Dal Profondo" con Anya Taylor-Joy e Miles Teller, un'avventura mozzafiato che unisce suspense e mistero.

Le uscite di Giugno però sono tantissime: F1 il film con Brad Pitt, atteso da tantissimi, ma anche Smoke- tracce di fuoco, ispirato a fatti realmente accaduti e che segue un detective sulle orme di un piromane. I thriller non finiscono qui, e dal 13 Giugno sarà disponibile anche Echo Valley, con la premio Oscar Julianne Moore. Non dimentichiamo i più piccoli: sempre dal 13 Giugno, uscirà Non è una Scatola, storie del coniglietto Riley che adora creare mondi fantastici con pezzi di cartone (serie pluripremiata). Se invece cerchi un cast stellare, allora non puoi perderti Presunto Innocente, una miniserie interpretata e prodotta dal bravissimo Jake Gyllenhaal. La serie parla di ossessione, sesso, politica, potere e dei limiti dell'amore. L'accusato dovrà lottare per tenere unita la propria famiglia. Accedere alla prova gratuita di Apple TV+ è semplice: se hai già un ID Apple, ti basta effettuare l'accesso per iniziare subito a guardare. Se non hai un account, puoi crearlo in pochi minuti e iniziare a esplorare un mondo di intrattenimento di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.