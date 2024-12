Apple TV+: come ottenere 3 mesi gratis di abbonamento a dicembre 2024

Apple TV+ continua ad arricchire il suo catalogo di contenuti, mettendo a disposizione dei suoi utenti un gran numero di film e serie TV di qualità. Per accedere all'intero catalogo è sufficiente attivare un abbonamento da 9,99 euro al mese oppure sottoscrivere uno degli abbonamenti Apple One.

Per i nuovi utenti è possibile accedere alla piattaforma anche con 7 giorni di prova gratuita. In alternativa, c'è la possibilità di ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+. Questa seconda promozione è disponibile per gli utenti che hanno acquistato un nuovo dispositivo Apple.

Per riscattare la promo è sufficiente accedere all'app Apple TV dal nuovo dispositivo. Per verificare la disponibilità della promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+

Per accedere alla promozione è sufficiente aver acquistato un nuovo prodotto Apple negli ultimi 90 giorni. L'offerta è riservata agli utenti che hanno acquistato un nuovo iPhone oppure un nuovo iPad o ancora un nuovo Mac oppure una nuova Apple TV.

Il dispositivo deve essere nuovo e deve essere venduto direttamente da Apple oppure da un rivenditore autorizzato da Apple per il mercato italiano. Non è possibile accedere alla promo per dispositivi ricondizionati o che non rispettano le condizioni indicate in precedenza.

Una volta acquistato, è necessario attivare il dispositivo, completando la configurazione iniziale e poi aggiornando il sistema operativo all'ultima versione disponibile. Per verificare la disponibilità della promo, dopo aver completato la configurazione del nuovo dispositivo, è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Al termine del periodo di prova gratuita, Apple TV+ si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese. L'utente può interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento, evitando qualsiasi addebito.

