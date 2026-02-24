Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Apple TV al posto di Sanremo 2026: i primi 7 giorni sono gratis

Una valida alternativa per chi non ha piacere a vedere il Festival di Sanremo di quest'anno condotto da Carlo Conti.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 feb 2026
Questa sera inizia il Festival di Sanremo, con la serata finale attesa per questo sabato. Come ogni anno che si rispetti, la kermesse sanremese catalizzerà l’attenzione di decine di milioni di italiani, mentre una piccola parte di pubblico sceglierà semplicemente di vedere altro.

Per quest’ultimi, la settimana di Sanremo può trasformarsi nell’occasione propizia di scoprire il catalogo di Apple TV, il servizio di streaming video della casa di Cupertino, uno dei migliori in assoluto per qualità di contenuti. Peraltro, i nuovi iscritti hanno diritto a una prova gratuita di 7 giorni, con libero accesso all’intera piattaforma: al termine del periodo di prova l’abbonamento si rinnoverà a 9,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima.

Shrinking e non solo

L’adesione alla prova gratuita di sette giorni di Apple TV permette di accedere a tutta una serie di titoli eccellenti, come ad esempio Shrinking, Pluribus e F1 – Il film. Partiamo proprio dalla serie tv con protagonisti Jason Segel e Harrison Ford, giunta alla sua terza stagione: al centro della scena c’è lo psicologo Jimmy (Jason Segel), che afflitto dal dolore per la perdita della moglie prova un approccio inedito con i suoi clienti; Jimmy condivide lo studio con lo stimato Paul (Harrison Ford) e la vulcanica Gaby (Jessica Williams), mentre ad attenderlo a casa c’è la figlia Alice (Lukita Maxwell).

Un’altra serie da non perdere è Pluribus, ennesimo capolavoro di Vince Gilligan con protagonista Rhea Seehorn. A fine anno è andata in onda la prima stagione con 9 episodi: l’accoglienza del pubblico è stata tale da permetterle di superare i record delle precedenti serie televisive di maggiore successo della piattaforma, Ted Lasso e Scissione.

Infine, per gli appassionati di motorsport, segnaliamo la pellicola F1 – Il film diretta e co-prodotta dal regista statunitense Joseph Kosinski. I guadagni superiori a 630 milioni di dollari ai botteghini lo hanno eletto a film dal maggior incasso di sempre tra le pellicole sportive, successo certificato anche dalle quattro candidature ai Premi Oscar 2026 come miglior film, migliori effetti speciali, miglior montaggio e miglior sonoro.

https://youtu.be/YjHfjQDWl1A?si=ZQa8de3jMvY9G1XV

