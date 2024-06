Apple TV: addio a Netflix su seconda e terza generazione

A partire dal 31 luglio 2024, Netflix interromperà il supporto per le Apple TV di seconda e terza generazione. Questo annuncio arriva direttamente da un'e-mail ufficiale inviata ai clienti e da un aggiornamento sul sito web di supporto di Netflix.

I modelli interessati, lanciati rispettivamente nel 2010 e nel 2012, non saranno più in grado di accedere al servizio di streaming, lasciando molti utenti a chiedersi quale sarà la loro prossima mossa. Queste Apple TV sono ormai considerate datate, con tecnologia che non supporta risoluzioni oltre i 1080p e prive dell'accesso a tvOS o all'App Store.

Di conseguenza, non sono in grado di tenere il passo con i requisiti tecnici e le funzionalità avanzate richieste dai moderni servizi di streaming come Netflix. Se sei uno dei tanti utenti che possiede una di queste Apple TV, non disperare. Hai diverse opzioni per continuare a goderti Netflix sul tuo grande schermo.

Aggiornare la propria Apple TV o cambiare dispositivo

La soluzione più semplice e diretta è aggiornare la tua Apple TV a un modello più recente. Apple offre attualmente diversi dispositivi, tra cui Apple TV 4K (2022) e Apple TV HD (2021). Questi modelli non solo offrono prestazioni superiori, ma supportano anche risoluzioni 4K e HDR, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale.

Inoltre, accedendo all'App Store, avrai la possibilità di scaricare una vasta gamma di applicazioni e servizi di streaming, migliorando notevolmente la tua esperienza di intrattenimento. Se sei aperto a esplorare altre opzioni, potresti considerare l'acquisto di un box Android TV. Diverse aziende, come NVIDIA e Sony, offrono dispositivi Android TV che supportano non solo Netflix, ma anche una vasta gamma di altri servizi di streaming.

I dispositivi Android TV sono noti per la loro versatilità e per l'accesso a Google Play Store, che offre un'ampia selezione di applicazioni. Questa potrebbe essere un'ottima occasione per provare qualcosa di nuovo e scoprire le potenzialità di un ecosistema diverso. D'altra parte, se sei alla ricerca di una nuova esperienza o desideri un'opzione più economica, un box Android TV potrebbe essere la soluzione ideale.