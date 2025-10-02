Apple TV+: 4 serie tv da guardare con la prova gratuita

Per chi sta prendendo in considerazione l'idea di provare una nuova piattaforma streaming, per testare la qualità dei suoi contenuti, segnaliamo la possibilità di ottenere fino a tre mesi gratis di Apple TV+ acquistando un nuovo iPhone, iPad e Mac, oppure una nuova Apple TV. In alternativa, gli utenti che si iscrivono per la prima volta al servizio hanno diritto a sette giorni di prova gratuita.

Volendo poi capire la qualità del catalogo di Apple TV+, si possono prendere come riferimento le serie televisive Severance, Silo, Dark Matter e For all mankind, quattro tra le serie più popolari del servizio streaming video della casa di Cupertino.

Le 4 serie di Apple TV+ da guardare durante la prova gratuita

I nuovi utenti Apple TV+ che beneficiano della prova gratuita di sette giorni possono iniziare da Dark Matter, serie tv statunitense creata da Blake Crouch e ispirata al suo omonimo romanzo del 2016. La prima stagione, composta da nove episodi, racconta la storia di un fisico di Chicago, la cui vita cambia per sempre quando si ritrova all'improvviso in una realtà alternativa rispetto alla propria.

Dopo aver visto Dark Matter, si può passare a Severance, disponibile al momento in due stagioni. La serie statunitense, nota anche con il nome di Scissione, è stata creata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller insieme ad Aoife McArdle. Racconta le vicende dei dipendenti della Lumon Industries, un'azienda che separa i ricordi della vita personale dei suoi dipendenti da quelli lavorativi.

Se invece si beneficia della prova gratuita di tre mesi, si possono guardare anche tutte le quattro stagioni di For all mankind e i due capitoli di Silo. For all mankind racconta una storia alternativa, in cui la corsa allo spazio non è mai terminata. Silo è una serie di fantascienza, ambientata in un futuro distopico, dove le persone vivono in un enorme silo sotterraneo, con protagonista l'attrice Rebecca Ferguson.

