Apple si adegua al DMA: nuove opzioni per gli utenti dell'UE

Apple ha avviato una serie di cambiamenti significativi per conformarsi al Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea, normativa che mira a promuovere la concorrenza nell'ambito digitale. Queste modifiche si concentrano principalmente sulla scelta del browser e sull'eliminazione di alcune app preinstallate nei dispositivi iOS e iPadOS, offrendo agli utenti europei maggiori opzioni e controllo.

Per quanto riguarda la scelta del browser, Apple mostrerà agli utenti nell'UE più informazioni sui browser disponibili quando visualizzano la schermata di selezione del browser predefinito. Questa schermata sarà mostrata a tutti coloro che attualmente hanno impostato Safari come browser principale. Inoltre, gli sviluppatori di browser potranno accedere a dati più dettagliati riguardanti le prestazioni legate a questa schermata, migliorando così l’esperienza d’uso.

Un altro cambiamento importante riguarda l'introduzione di una nuova sezione "App predefinite" all'interno delle impostazioni di iOS 18 e iPadOS 18. Qui, gli utenti potranno vedere un elenco delle app predefinite per diverse funzioni, come la composizione dei numeri telefonici, l'invio di messaggi, la traduzione del testo, la navigazione e la gestione delle password. In futuri aggiornamenti, Apple consentirà anche di modificare le app predefinite per altre funzioni, come le tastiere o i filtri per le chiamate indesiderate.

Sarà possibile (anche) eliminare 5 app preinstallate

Un cambiamento particolarmente significativo è la possibilità per gli utenti dell'UE di eliminare cinque app preinstallate di Apple: App Store, Messaggi, Foto, Fotocamera e Safari. Questo rappresenta una novità importante, in quanto consente una maggiore personalizzazione del dispositivo, dando agli utenti il controllo su quali app desiderano mantenere.

Questi aggiornamenti derivano dalle consultazioni tra Apple e la Commissione Europea, che ha implementato il DMA per promuovere un ambiente digitale più aperto e competitivo. In risposta a queste nuove regole, Apple ha anche riorganizzato l'App Store, suddividendolo in due team: uno dedicato alla gestione dell'App Store principale e l'altro focalizzato sulle modalità alternative di distribuzione delle app.

Questi cambiamenti evidenziano l'impegno di Apple nel rispettare le normative europee e nell'offrire agli utenti più opzioni, in linea con l’obiettivo del DMA di aumentare la concorrenza e l'innovazione nel settore tecnologico.