Apple: scelta tra iOS 18 e iOS 17 con aggiornamenti di sicurezza

Apple ha annunciato che il nuovo sistema operativo iOS 18 sarà disponibile al pubblico a partire dal 16 settembre. Tuttavia, per gli utenti che desiderano evitare i potenziali problemi di compatibilità o bug che potrebbero emergere con la nuova versione, Apple offre la possibilità di rimanere su iOS 17, continuando a ricevere aggiornamenti di sicurezza.

In concomitanza con il rilascio della Release Candidate (RC) di iOS 18.0, Apple ha messo a disposizione anche la Release Candidate di iOS 17.7 per sviluppatori e beta tester pubblici. Questo aggiornamento non introduce nuove funzionalità, ma si concentra esclusivamente su correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza per l'attuale versione del sistema operativo.

È probabile che iOS 17.7 venga rilasciato contemporaneamente a iOS 18.0 la prossima settimana, offrendo agli utenti la possibilità di rimanere sulla versione precedente con tutte le ultime patch di sicurezza, oppure di aggiornare a iOS 18 per sfruttare le nuove funzionalità.

Apple offre due opzioni: iOS 17.7 e iOS 18

Apple ha già offerto questa opzione in passato: lo scorso anno, dopo il lancio di iOS 17, l'azienda ha continuato a fornire aggiornamenti di sicurezza per iOS 16 per un certo periodo. Tuttavia, queste patch sono state poi limitate ai dispositivi incapaci di supportare iOS 17.

Poiché iOS 18 è compatibile con tutti gli iPhone che supportano iOS 17, è probabile che Apple smetta di rilasciare aggiornamenti per iOS 17 dopo qualche mese. Gli utenti ora possono decidere se rimanere sulla versione attuale del sistema operativo, beneficiando delle ultime correzioni di sicurezza, o passare alla nuova versione per scoprire le innovazioni offerte da iOS 18.

Questa scelta è particolarmente vantaggiosa per chi dipende da app che potrebbero non essere ancora pienamente compatibili con la nuova versione. Inoltre, insieme al rilascio di iOS 18, Apple presenterà anche iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 e macOS Sequoia la prossima settimana, ampliando così l'aggiornamento anche agli altri dispositivi della sua gamma.