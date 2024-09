Apple rilascia lista con 12 Mac considerati vintage o obsoleti

Apple ha aggiornato la sua lista di dispositivi obsoleti e vintage con 12 modelli di MacBook e iMac. Per chi non lo sapesse, la lista dei dispositivi vintage include dispositivi che l'azienda ha smesso di vendere da più di cinque e meno di sette anni fa. Un prodotto Apple è considerato obsoleto se sono trascorsi sette anni dalla fine delle vendite.

Come riportato dal sito MacRumors, L’azienda di Cupertino ha aggiunto 3 “nuovi” dispositivi vintage. Si tratta del MacBook Air Retina da 13 pollici del 2018, del MacBook Pro da 13 pollici del 2017 (2 porte Thunderbolt 3) e del MacBook Pro da 13 pollici del 2018, (4 porte Thunderbolt 3). I dispositivi obsoleti aggiunti sono invece 9. Nello specifico, si tratta del MacBook Retina da 12 pollici di inizio 2016, del MacBook Air da 13 pollici di inizio 2015, del MacBook Pro da 13 pollici del 2016 (2 porte Thunderbolt 3), del MacBook Pro da 13 pollici del 2016 (4 porte Thunderbolt 3), del MacBook Pro da 15 pollici del 2016, MacBook Pro Retina da 13 pollici di inizio 2015, dell’iMac da 21,5 pollici di fine 2015, dell’iMac Retina 4K da 21,5 pollici di fine 2015 e dell’iMac Retina 5K da 27 pollici di fine 2015.

Apple: differenza tra prodotti vintage e obsoleti

Vale la pena notare che c'è una distinzione importante tra prodotti Apple vintage e obsoleti. I dispositivi obsoleti non possono essere riparati ufficialmente. Apple non fornisce infatti più parti per l'assistenza (ciò non vale per le batterie dei MacBook). Dall’altro lato, i dispositivi vintage possono essere riparati presso gli Apple Store o presso i fornitori autorizzati per un massimo di altri due anni. È interessante notare che alcuni dei computer Apple ormai vintage ricevono ancora supporto software. Ad esempio, il MacBook Pro da 13 pollici del 2018 può ancora ottenere l'ultimo aggiornamento macOS Sequoia, sebbene con una quantità di funzionalità notevolmente limitata.

Il computer Apple più vecchio che può eseguire l'ultimo macOS dell'azienda è l'iMac Pro del 2017, che è più o meno simile alla politica di aggiornamento di Windows 11 di Microsoft, che richiede un dispositivo del 2017 o più recente. E proprio come con Windows 11, ci sono metodi per installare le versioni più recenti di macOS su Mac non supportati. Per visualizzare l'elenco completo dei prodotti vintage e obsoleti è possibile consultare il sito web ufficiale del supporto Apple.